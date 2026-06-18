Enmiendan acuerdo federal entre Daddy Yankee y Mireddys González: estos son los detalles

El proceso de desacato solicitado por el exponente de música urbana Ramón Ayala Rodríguez, mejor conocido como “Daddy Yankee”, contra su exesposa Mireddys González Castellanos fue descartado luego de que el Tribunal Federal en San Juan aceptara un acuerdo enmendado entre las partes.

Se trata de una de varias demandas presentadas entre ambos a nivel federal y estatal, pero que ya se habían resuelto.

Este caso en particular trababa sobre el control de varias marcas relacionadas con las producciones de Ayala Rodríguez.

1 / 12 | Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal. Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones. - Thais Llorca 1 / 12 Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones. Thais Llorca Compartir

Según documentos judiciales, originalmente habían llegado a un acuerdo en octubre de 2025 para que el intérprete mantuviera la propiedad sobre las marcas “Daddy Yankee”, “DY” y otras, como “El Cartel”, “Los Cangris”, “Big Boss”, “The Big Boss”, “Sikiri”, “Dura”, “El Cangri”, “Legendaddy”, “Barrio Fino”, “El Cartel The Big Boss” y “El Cartel Records”.

Un día después del acuerdo, González Castellanos radicó una contrademanda en un tribunal estatal reclamando $75 millones por violaciones fiduciarias, por la producción “Sonríele” que había lanzado en julio de 2025.

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Entonces, en diciembre pasado, Rodríguez Ayala solicitó al Tribunal Federal que encontrara a González en desacato por entender que dicho reclamo violaba el acuerdo.

González se opuso al desacato, alegando que el acuerdo era solamente para asuntos futuros, por lo que podía hacer reclamos por lo que haya ocurrido antes del acuerdo.

Posteriormente, el tribunal estatal desestimó varios de los planteamientos de González, lo que dio paso a enmendar el acuerdo federal a favor de Rodríguez Ayala, dejando sin efecto el desacato.

“Se especifica que Mireddys renuncia a todos los derechos sobre las marcas, obras y composiciones de Yankee a partir de la fecha del divorcio”, sostuvo la licenciada María Domínguez, abogada de Rodríguez Ayala.

Sobre el caso estatal en Carolina, Domínguez añadió que “ese mismo juez no le concedió (a González) los $10 millones de adelanto que estaba solicitando”.

“Ella recapacitó y se radicó acuerdo entre las partes, renunciando a cualquier derecho sobre las marcas, obras y composiciones del señor Ayala desde el divorcio”, afirmó.

Mientras, sostuvo que es “falso y engañoso” lo publicado entorno a un revés de su cliente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “otorgándole unas cuantías a la señora González”.

“Lo que estuvo ante el tribunal fue un tema procesal que era sobre el posible traslado de un caso de Carolina a San Juan”, afirmó. “No era nada de sustancia. Era un proceso colateral a la sustancia del caso”.