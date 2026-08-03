Arrestan a sospechoso de asesinar a septuagenario en Aguas Buenas

El sospechoso de asesinato a un septuagenario en Aguas Buenas fue arrestado hoy por la Policía.

Así lo confirmó el teniente Luis López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

“Lo arrestaron ahora en Aguas Buenas, con unas armas de fuego. Tenía dos armas en su poder”, sostuvo López.

El hombre de 80 años era buscado para la radicación de cargos por el asesinato de Víctor Bruno Rosas, de 75 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en el sector Las Jácanas del barrio Sumidero.