Arrestan a sospechoso de asesinar a septuagenario en Aguas Buenas
El detenido tenía dos armas de fuego al momento de la intervención
3 de agosto de 2026 - 1:22 PM
3 de agosto de 2026 - 1:22 PM
El sospechoso de asesinato a un septuagenario en Aguas Buenas fue arrestado hoy por la Policía.
Así lo confirmó el teniente Luis López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.
“Lo arrestaron ahora en Aguas Buenas, con unas armas de fuego. Tenía dos armas en su poder”, sostuvo López.
El hombre de 80 años era buscado para la radicación de cargos por el asesinato de Víctor Bruno Rosas, de 75 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en el sector Las Jácanas del barrio Sumidero.
López explicó que ahora sería llevado a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para evaluación, de modo luego la Fiscalía determine la radicación de cargos.
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