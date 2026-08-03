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Arrestan a sospechoso de asesinar a septuagenario en Aguas Buenas

El detenido tenía dos armas de fuego al momento de la intervención

3 de agosto de 2026 - 1:22 PM

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El detenido es sospechoso de asesinar a Víctor Bruno Rosas, de 75 años de edad. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El sospechoso de asesinato a un septuagenario en Aguas Buenas fue arrestado hoy por la Policía.

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Así lo confirmó el teniente Luis López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

“Lo arrestaron ahora en Aguas Buenas, con unas armas de fuego. Tenía dos armas en su poder”, sostuvo López.

El hombre de 80 años era buscado para la radicación de cargos por el asesinato de Víctor Bruno Rosas, de 75 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en el sector Las Jácanas del barrio Sumidero.

López explicó que ahora sería llevado a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para evaluación, de modo luego la Fiscalía determine la radicación de cargos.

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Policía de Puerto RicoArrestosAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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