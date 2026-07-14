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Niegan fianza a hermano de exalcalde de Aguas Buenas por pornografía infantil

Un magistrado federal manifestó preocupación por los contactos que ha tenido con al menos dos menores varones

14 de julio de 2026 - 7:24 AM

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Israel Arroyo Chiqués fue arrestado el pasado 8 de julio, en Caguas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal Federal en San Juan le negó la libertad bajo fianza a Israel Arroyo Chiqués, acusado por cargos de pornografía infantil.

Después de haber sido arrestado la semana pasada, Arroyo Chiqués, hermano del exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués, compareció ayer, lunes, a una vista inicial.

Según las minutas de la audiencia, su defensa presentó una alegación de no culpable y argumentó a favor de condiciones de libertad bajo fianza, mientras que la Fiscalía federal solicitó que fuera ingresado a prisión.

Tras escuchar las partes, el magistrado federal Héctor Ramos Vega ordenó por escrito que permanezca ingresado en prisión por el resto del proceso judicial.

El magistrado indicó en la orden que el Ministerio Público “presentó pruebas de que el acusado mantuvo extensas comunicaciones de contenido sexual explícito con al menos dos menores varones, en las que, entre otras cosas, ofreció dinero y objetos de valor a cambio de contacto sexual”.

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).El Nuevo Día pudo presenciar, a eso de las 2:10 de la madrugada, en un municipio del este de Puerto Rico, el momento en que los oficiales diligenciaron dos de las cuatro órdenes de arrestos emitidas por un gran jurado federal.De ser encontrados culpables, los cuatro arrestados se exponen a penas de entre cinco a 15 años de cárcel, seguidos por varios años de libertad supervisada.
1 / 9 | En imágenes: así fue el operativo federal de arrestos por material de abuso sexual infantil. Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). - Alex Figueroa Cancel

Según las propias confesiones del acusado, el menor de 14 años pasó tiempo en la casa del acusado hasta altas horas de la madrugada”, apuntó el magistrado.

Agregó que Arroyo Chiqués, además, “le proporcionó un teléfono celular al menor para comunicarse con él. El acusado también intercambió videos e imágenes de pornografía infantil con los menores, y se encontró pornografía infantil en sus dispositivos, incluyendo imágenes de un aparente menor varón (de 12 años) que aún no ha sido identificado por el gobierno”.

“Al Tribunal también le preocupa la posibilidad de que el acusado ya haya tenido o tenga contacto sexual con menores mientras padecía una enfermedad crónica de transmisión sexual. Además, en el momento del arresto, el acusado consumía sustancias controladas, incluidas cocaína y marihuana”, afirmó.

Asimismo, explicó que la única persona que podía fungir como custodio del acusado vive en las inmediaciones de un parque recreativo, por lo que no cualifica.

De acuerdo con el pliego entregado por un gran jurado, Arroyo Chiqués, de 63 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por presunta coerción e incitación de un menor, recibo y distribución de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil.

De resultar convicto, la Fiscalía federal informó que se expone a penas que incluyen un mínimo obligatorio de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por el cargo de coerción e incitación de un menor, de cinco a 20 años de prisión por recibo y distribución de material de explotación infantil, y un máximo de 20 años por posesión de pornografía infantil.

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Abuso sexual contra menoresMaltrato de menoresBreaking NewsPornografía infantilExplotación infantilTribunal FederalTribunal Federal en Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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