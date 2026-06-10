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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un adolescente de 17 años en Mayagüez

La Policía informó que las autoridades encontraron su cuerpo baleado

10 de junio de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado 213 asesinatos en lo que va de este año, 25 más que los 188 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un adolescente fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes, en Mayagüez.

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El crimen fue reportado a eso de las 11:53 p.m., frente al edificio 21 del residencial Kennedy.

Según la información preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre la situación.

“Al llegar los agentes al lugar, encontraron sobre la acera el cuerpo baleado de un menor de 17 años identificado como Jadian Jael Crespo Agosto, residente del mismo residencial”, indicó la Uniformada, en un comunicado de prensa.

El agente Rafael Mercado, adscrito a la División de Homicidios, el agente Samuel Nieves de Servicios Técnicos de Mayagüez, y la fiscal Yaritza Negrón se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 213 asesinatos en lo que va de este año, 25 más que los 188 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsMayagüezAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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