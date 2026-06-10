Asesinan a un adolescente de 17 años en Mayagüez

Un adolescente fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes, en Mayagüez.

El crimen fue reportado a eso de las 11:53 p.m., frente al edificio 21 del residencial Kennedy.

Según la información preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre la situación.

“Al llegar los agentes al lugar, encontraron sobre la acera el cuerpo baleado de un menor de 17 años identificado como Jadian Jael Crespo Agosto, residente del mismo residencial”, indicó la Uniformada, en un comunicado de prensa.

El agente Rafael Mercado, adscrito a la División de Homicidios, el agente Samuel Nieves de Servicios Técnicos de Mayagüez, y la fiscal Yaritza Negrón se hicieron cargo de la pesquisa.