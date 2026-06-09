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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a dos hombres por asesinato ocurrido en un negocio en Carolina en 2022

El tribunal expidió órdenes de arresto con fianzas que suman $2.1 millones

9 de junio de 2026 - 6:09 PM

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José L. Pereira Bañola, de 39 años, uno de los imputados por el crimen ocurrido en el 2022. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Fiscalía de Carolina formuló este martes cargos en ausencia contra dos hombres imputados de asesinar a tiros a un hombre en un negocio de Carolina en noviembre de 2022.

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La Policía informó que Solomon R. Anderson II Custodio, de 30 años, y José L. Pereira Bañola, de 39 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Además, Pereira Bañola enfrenta cargos por apropiación ilegal y agresión menos grave, mientras que Anderson II Custodio fue acusado adicionalmente por disparar o apuntar un arma de fuego en violación a la Ley de Armas.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2022, a eso de las 8:00 de la noche, en el negocio Hugo’s Sport Bar, ubicado en la carretera PR-860 de Carolina.

Las autoridades alegan que ambos imputados, actuando en común y mutuo acuerdo, dispararon contra Miguel A. Reyes Canales, de 30 años, causándole la muerte en el acto.

La evidencia fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y expidió órdenes de arresto con una fianza global de $1.2 millones contra Pereira Bañola y de $900,000 contra Anderson II Custodio.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los imputados a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. También, a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov

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AsesinatosCarolinaPolicía de Puerto RicoBreaking NewsTribunal de Carolina
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