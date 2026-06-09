Buscan a dos hombres por asesinato ocurrido en un negocio en Carolina en 2022

La Fiscalía de Carolina formuló este martes cargos en ausencia contra dos hombres imputados de asesinar a tiros a un hombre en un negocio de Carolina en noviembre de 2022.

La Policía informó que Solomon R. Anderson II Custodio, de 30 años, y José L. Pereira Bañola, de 39 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Además, Pereira Bañola enfrenta cargos por apropiación ilegal y agresión menos grave, mientras que Anderson II Custodio fue acusado adicionalmente por disparar o apuntar un arma de fuego en violación a la Ley de Armas.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2022, a eso de las 8:00 de la noche, en el negocio Hugo’s Sport Bar, ubicado en la carretera PR-860 de Carolina.

PUBLICIDAD

Las autoridades alegan que ambos imputados, actuando en común y mutuo acuerdo, dispararon contra Miguel A. Reyes Canales, de 30 años, causándole la muerte en el acto.

La evidencia fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y expidió órdenes de arresto con una fianza global de $1.2 millones contra Pereira Bañola y de $900,000 contra Anderson II Custodio.