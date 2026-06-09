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“Venta de rifle” termina a tiros: buscan a dos residentes de Nueva York y Ohio por crimen en Coamo

Ronald Aponte y Jadiel Cruz enfrentan cargos por el asesinato de Bryan R. Bermúdez Martínez, de 31 años

9 de junio de 2026 - 4:14 PM

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La jueza superior Marieli Paradizo Pérez, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto en ausencia y fijó una fianza de $2,040,000 a los imputados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico está tras la pista de dos residentes en los estados de Nueva York y Ohio imputados por el asesinato de Bryan R. Bermúdez Martínez, de 31 años, ocurrido el 21 de marzo en la carretera 576, en el sector Sabana Hoyos de Coamo.

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Los imputados fueron identificados como Ronald Aponte Castillo, de 37 años y residente en Nueva York, y Jadiel Cruz Velázquez, de 19 y vecino en Ohio, quienes enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según el informe de novedades de la Policía, “para la fecha del 21 de marzo de 2026, en el pueblo de Coamo, en medio de una venta de un rifle, uno de los imputados le disparó a (Bryan R.) Bermúdez Martínez, causándole la muerte” en el mencionado lugar.

El agente Gerardo Berríos, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, consultó el caso con el fiscal Gilberto Gierbolini Merino, quien determinó formular los cargos por los delitos señalados.

Tras evaluar la prueba, la jueza superior Marieli Paradizo Pérez, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto en ausencia y fijó una fianza de $2,040,000 a los imputados. Además, emitió órdenes de arrestos contra ambos.

Ronald Aponte Castillo.
Ronald Aponte Castillo. (Suministrada)

La Policía exhortó a cualquier persona que posea información que contribuya al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. También puede suministrar información a través de las redes sociales de la Policía de Puerto Rico en X (antes Twitter), @PRPDNoticias, y en Facebook, facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsNueva YorkOhioPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCoamo
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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