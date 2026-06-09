Radican cargos contra confinado por asesinato reportado en San Lorenzo en 2021

La jueza Yaritza Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre de 30 años por un asesinato reportado en diciembre de 2021, en San Lorenzo, informó la Policía.

El imputado fue identificado como Fernando Díaz Torres, contra quien la Fiscalía radicó cargos por asesinato, disparar en un lugar público y violaciones a la Ley de Armas.

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, los hechos ocurrieron en la mañana del 21 de diciembre de 2021, en la PR-916 del barrio Cerro Gordo.

Ese día, la víctima, identificada como Josué Alicea González, de 36 años, se encontraba frente a una residencia realizando trabajos de limpieza cuando, según la Policía, Díaz Torres llegó al lugar y le realizó varios disparos que le ocasionaron la muerte.

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Tras evaluar la prueba, la jueza Santiago San Antonio determinó causa para arresto y le impuso a Díaz Torres una fianza de $1 millón, que no prestó.

El imputado fue fichado y reingresado en la cárcel de Bayamón, donde se encuentra confinado por otro caso de violación a la Ley de Armas.

La vista preliminar quedó pautada para el 17 de junio.