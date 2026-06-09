En Bayamón: hombre enfrenta cargos por agredir a vecino con tubo de metal y a puños
Al perjudicado, de 61 años, le diagnosticaron abrasiones, hematomas y posible sangrado interno
9 de junio de 2026 - 11:48 AM
9 de junio de 2026 - 11:48 AM
La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre de 64 años que supuestamente agredió con un tubo de metal y a puños a un vecino durante una discusión frente a una residencia en la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón.
Conforme a la investigación de la Policía, Louis M. Mazucca Pérez presuntamente golpeó al perjudicado, de 61 años, provocando que cayera al pavimento y quedara inconsciente.
Segun la Uniformada, tras el incidente, el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde le diagnosticaron abrasiones, hematomas y posible sangrado interno, por lo que fue referido a un especialista.
Por estos hechos, la Fiscalía de Bayamón radicó cargos contra Mazucca Pérez por agresión grave y portación de un arma blanca.
La jueza Guzmán encontró causa por ambos delitos y le fijó una fianza de $20,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 22 de junio de 2026.
Las autoridades agregaron que, como parte del proceso judicial, se expidió una orden de protección a favor de la víctima.
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