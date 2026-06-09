En Bayamón: hombre enfrenta cargos por agredir a vecino con tubo de metal y a puños

La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre de 64 años que supuestamente agredió con un tubo de metal y a puños a un vecino durante una discusión frente a una residencia en la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón.

Conforme a la investigación de la Policía, Louis M. Mazucca Pérez presuntamente golpeó al perjudicado, de 61 años, provocando que cayera al pavimento y quedara inconsciente.

Segun la Uniformada, tras el incidente, el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde le diagnosticaron abrasiones, hematomas y posible sangrado interno, por lo que fue referido a un especialista.

Por estos hechos, la Fiscalía de Bayamón radicó cargos contra Mazucca Pérez por agresión grave y portación de un arma blanca.

La jueza Guzmán encontró causa por ambos delitos y le fijó una fianza de $20,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 22 de junio de 2026.

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