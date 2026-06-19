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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caída de árbol en Toa Alta deja vehículos dañados y obstruye tramo de la PR-165

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas, ya que se encuentra cerrada mientras continúan los trabajos de remoción

19 de junio de 2026 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un árbol caído en la PR-165, en Toa Alta, causó daños a unos vehículos. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un árbol cayó en la mañana de este viernes en el kilómetro 6.5 de la PR-165, en Toa Alta, provocando daños a al menos dos autos y la obstrucción parcial de ambos carriles, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, según información preliminar.

Como consecuencia, el tramo permanece parcialmente obstruido, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar vías alternas, como la PR-824, mientras se realizan los trabajos de remoción.

“La carretera 165 a la altura del supermercado Carly Extra está cerrada. Por favor, tomar vías alternas”, compartió el municipio en sus redes sociales.

Agentes de la Policía Municipal de Toa Alta se encuentran en el lugar brindando apoyo en el manejo del tránsito, en coordinación con personal del Negociado del Cuerpo de Manejo de Emergencias.

Un árbol caído en la PR-165, en Toa Alta, causó daños a unos vehículos.
Un árbol caído en la PR-165, en Toa Alta, causó daños a unos vehículos. (Suministrada)

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa AltaEmergenciasSeguridad
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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