Hallan muerto a un hombre en un motel en Toa Baja

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias que rodean la muerte de un hombre, reportada a eso de las 4:30 a.m. de este viernes en el motel Villa Borinquen, en la carretera 866, barrio Candelaria, en Toa Baja.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona sin signos vitales. “Cuando la unidad policial llegó al lugar y localizó el cuerpo desnudo de un hombre en el interior de una cabaña”, lee el informe.