Hallan muerto a un hombre en un motel en Toa Baja
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:30 a.m. del viernes
19 de junio de 2026 - 7:39 AM
19 de junio de 2026 - 7:39 AM
Las autoridades policíacas investigan las circunstancias que rodean la muerte de un hombre, reportada a eso de las 4:30 a.m. de este viernes en el motel Villa Borinquen, en la carretera 866, barrio Candelaria, en Toa Baja.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona sin signos vitales. “Cuando la unidad policial llegó al lugar y localizó el cuerpo desnudo de un hombre en el interior de una cabaña”, lee el informe.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal de turno se unieron a la investigación.
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