Heridos de gravedad un menor y una pasajera tras chocar motora contra un carro en Toa Baja

Las autoridades policíacas investigaron un accidente de carácter grave que involucra a un motociclista en la PR-2, intersección con la avenida Don Pelayo, en Toa Baja.

Según un informe preliminar de la Uniformada, el conductor, un menor de edad, manejaba una motora marca Yiben, modelo YB150, de 2023, cuando “rebasó la luz roja del semáforo en dicha intersección e impactó con la parte frontal a un vehículo marca Honda Civic, año 2024, color negro”.

Tras el choque, tanto el conductor como la pasajera de la motora ”salieron expulsados y resultaron con heridas de gravedad”. Ambos fueron transportados a Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Asimismo, la Policía informó que a la conductora del Honda Civic se le realizó la prueba de alcohol y arrojó 0.0%.