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Heridos de gravedad un menor y una pasajera tras chocar motora contra un carro en Toa Baja

El conductor habría rebasado una luz roja y, tras el impacto, salió expulsado

19 de junio de 2026 - 7:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de un accidente de tránsito con motora.
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Mario Soto, quien instruyó la ocupación de los vehículos como parte de la pesquisa. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigaron un accidente de carácter grave que involucra a un motociclista en la PR-2, intersección con la avenida Don Pelayo, en Toa Baja.

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Según un informe preliminar de la Uniformada, el conductor, un menor de edad, manejaba una motora marca Yiben, modelo YB150, de 2023, cuando “rebasó la luz roja del semáforo en dicha intersección e impactó con la parte frontal a un vehículo marca Honda Civic, año 2024, color negro”.

Tras el choque, tanto el conductor como la pasajera de la motora ”salieron expulsados y resultaron con heridas de gravedad”. Ambos fueron transportados a Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Asimismo, la Policía informó que a la conductora del Honda Civic se le realizó la prueba de alcohol y arrojó 0.0%.

La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Mario Soto, quien instruyó la ocupación de los vehículos como parte de la pesquisa.

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