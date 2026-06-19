Nueva petición clave en caso federal de convicto ligado a Pablo Escobar y fuga de Oso Blanco

La defensa de Fernando Montañez Bultrón, vinculado a una fuga histórica de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, conocida como Oso Blanco, y a presuntos nexos con el cartel del narcotraficante Pablo Escobar, solicitó reprogramar la audiencia final de revocación de libertad supervisada ante el Tribunal Federal en Puerto Rico.

Aunque el convicto cumple una sentencia de 30 años de prisión por un caso de asesinato atenuado a nivel estatal, el proceso federal por narcotráfico continúa en su etapa final a la espera de que se complete la vista de revocación de libertad supervisada, un trámite que en este caso tiene carácter principalmente pro forma.

Esto ocurre porque las jurisdicciones estatal y federal operan de manera independiente, por lo que una condena en el sistema estatal no detiene ni extingue automáticamente los procedimientos pendientes en el ámbito federal, que es lo que ocurrió con el caso de Montañez Bultrón, quien fue arrestado en el 2025.

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La jueza de distrito Aida M. Delgado Colón pautó la audiencia final de revocación para el 15 de julio a las 10:00 a.m. en la sala 1 del Tribunal federal en Hato Rey. “No más tarde de cinco días laborables antes de la audiencia, el acusado deberá notificar si la vista será controvertida”, determinó la togada en la orden.

Sin embargo, la defensa del acusado solicitó que se adelante la vista antes del 15 de julio o, en su alternativa, se posponga para una fecha posterior, debido a un conflicto en el calendario de la abogada, que tiene programado asistir a un seminario profesional previamente acordado en el estado de Missouri.

“Como resultado de este conflicto de programación inevitable, la abogada no está disponible para comparecer en la fecha actualmente fijada por el tribunal. Por consiguiente, el señor Montañez solicita respetuosamente que el tribunal continúe la audiencia final de revocación para una fecha posterior o, alternativamente, la adelante a una fecha anterior, según la conveniencia del tribunal”, lee la moción.

Además, la defensa informó al tribunal que en los procedimientos de revocación “no se anticipa que sean controvertidos, ya que el señor Montañez Bultrón previamente se declaró culpable ante un tribunal estatal y fue sentenciado a una pena de 30 años de prisión”. Añadió que la solicitud se realiza de buena fe, por razones legítimas y “no con el propósito de dilatar el proceso ni por ningún otro motivo indebido”.

Desde la izquierda, los confinados que se escaparon de la cárcel Oso Blanco en helicóptero en 1991: Lázaro Díaz Fernández, William "Billy" Lane y Fernando Montañez Bultrón. (El Nuevo Día)

Trasfondo del caso

Montañez Bultrón ha estado vinculado a distintos procesos judiciales en el sistema federal y estatal en Puerto Rico. El 4 de julio de 2025, la Policía informó que el hombre, de 79 años y vecino de Carolina, enfrentaba cargos por un presunto esquema de fraude.

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En ese momento, las autoridades también lo señalaron como una “persona de interés” en un doble asesinato ocurrido el 29 de junio de 2025 en Carolina, donde murieron Roberto Román Orench, alias “Tito Pecoso”, y Erik Joaquín Flores Rivera.

Según la investigación policial, los hechos ocurrieron cuando ambas víctimas viajaban en un Toyota Echo color oro por la PR-190, en el barrio Sabana Abajo de Carolina, y fueron baleadas en una gasolinera.

Previo a esos eventos, las autoridades habían alegado que Montañez Bultrón tenía vínculos con el Cártel de Medellín, fundado por Escobar, y que en la década de 1980 formó parte de esa red criminal.

1 / 9 | Así es el famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar. El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo) 1 / 9 Así es el famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo) Compartir

También se le atribuye una fuga en 1991 de la antigua penitenciaría Oso Blanco en Río Piedras, en la que escapó a bordo de un helicóptero de la compañía Las Piedras Construction junto a otros dos confinados y una cuarta persona que habría secuestrado al piloto y forzado el aterrizaje del aparato dentro del penal.

En el caso por el que posteriormente fue procesado, la Policía sostuvo que Montañez Bultrón actuó en común acuerdo con Flores Rivera, quien era su compadre, para incendiar una Toyota Tacoma blanca del 2013, con el propósito de evitar pagos del vehículo y cobrar una reclamación al seguro para dividir el dinero obtenido.

Como parte de esa investigación, se alegó, además, que el convicto ofreció información falsa a una agente de la División de Vehículos Hurtados de Carolina al denunciar el supuesto robo del vehículo en un supermercado Econo en Carolina.

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A raíz de esos hechos, la jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $100,000, la cual no prestó, por lo que ingresó al Complejo Correccional de Bayamón.

Posteriormente, el proceso culminó con un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual se reclasificaron dos cargos de asesinato en primer grado a asesinato atenuado, lo que llevó a que el 13 de enero de 2026 fuera sentenciado por la jueza a 30 años de prisión.

1 / 14 | [FOTOS] Mirada profunda al Oso Blanco. La primera fase de demolición de la antigua penitenciaria estatal de Río Piedras (Oso Blanco), ha generado gran discusión en diversos sectores de la sociedad. (teresa.canino@gfrmedia.com) 1 / 14 [FOTOS] Mirada profunda al Oso Blanco La primera fase de demolición de la antigua penitenciaria estatal de Río Piedras (Oso Blanco), ha generado gran discusión en diversos sectores de la sociedad. (teresa.canino@gfrmedia.com) Compartir

En ese momento, también enfrentaba cargos por destrucción de prueba, uso y portación de un arma de fuego sin licencia y por disparar o apuntar un arma.

Actualmente, Montañez Bultrón permanece bajo custodia estatal cumpliendo esa sentencia, mientras el Tribunal Federal en Puerto Rico atiende el proceso de revocación de su libertad supervisada.