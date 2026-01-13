Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a 30 años de prisión a presunto exmiembro del cartel de Pablo Escobar

Fernando Montañez Bultrón, de 79 años, protagonizó una fuga al escapar del antiguo complejo correccional El Oso Blanco en 1991

13 de enero de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando Montañez Bultrón. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El convicto Fernando Montañez Bultrón, quien escapó en helicóptero, en 1991, de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, mejor conocida como el Oso Blanco, y quien ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el cartel del fenecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, fue sentenciado este martes a 30 años de prisión por cargos de asesinato atenuado.

La sentencia fue emitida por la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Carolina, luego que Montañez Bultrón alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual se reclasificaron dos cargos de asesinato en primer grado por asesinato atenuado.

Montañez Bultrón, de 79 años, también enfrentaba cargos por destrucción de prueba, uso y portación de un arma de fuego sin licencia y por disparar y/o apuntar un arma de fuego.

La investigación de la Policía reveló que los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2025, cuando el convicto asesinó a tiros a Roberto Román Orench y a Erick Joaquín Flores Rivera mientras viajaban en un Toyota Echo color oro por la PR-190, en el barrio Sabana Abajo, en Carolina.

Desde la izquierda, los confinados que se escaparon de la cárcel Oso Blanco en helicóptero en 1991: Lázaro Díaz Fernández, William "Billy" Lane y Fernando Montañez Bultrón.
Desde la izquierda, los confinados que se escaparon de la cárcel Oso Blanco en helicóptero en 1991: Lázaro Díaz Fernández, William "Billy" Lane y Fernando Montañez Bultrón. (El Nuevo Día)

Las autoridades indicaron que ambos fueron baleados en una gasolinera.

Al momento de la formulación de cargos, Montañez Bultrón ya cumplía tiempo en el Complejo Correccional de Bayamón por un caso de fraude.

Según la Policía, Montañez Bultrón actuó en común y mutuo acuerdo con Flores Rivera, quien era su compadre y, supuestamente, mantenía vínculos con carteles colombianos, para incendiar una pick-up Toyota Tacoma blanca de 2013.

El objetivo, según las autoridades, era no tener que seguir pagando las mensualidades y cobrar una reclamación al seguro, con la intención de dividir el dinero obtenido.

Como parte de esa investigación, las autoridades alegaron que Montañez Bultrón brindó información falsa a una agente de la División de Vehículos Hurtados de Carolina al radicar una querella en la que denunció el supuesto robo de su guagua en un supermercado Econo, en Carolina.

Presuntos vínculos con la red de Pablo Escobar

Montañez Bultrón también ha sido señalado por las autoridades como una figura que, supuestamente, estuvo vinculado a la empresa narcotraficante de Escobar en la década de los 80.

En 1991, protagonizó una de las fugas más notorias del sistema correccional del país al escapar del Oso Blanco, en Río Piedras, a bordo de un helicóptero perteneciente a la compañía Las Piedras Construction, según la Policía.

De acuerdo con datos divulgados a mediados de este año, la fuga se produjo junto a otros dos confinados, con la participación de una cuarta persona que secuestró al piloto del helicóptero y lo obligó a aterrizar en el complejo correccional.

