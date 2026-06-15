Un agente del ICE disparó su arma tras ser atropellado por un vehículo durante intervención en Nueva Jersey

Un agente federal de inmigración fue atropellado por un vehículo el lunes y disparó su arma mientras intentaba detener a una persona en Nueva Jersey, según informó la policía.

Los disparos del agente podrían haber alcanzado el vehículo cuando este abandonaba el lugar, según ha informado la policía del municipio de Stafford en un comunicado escrito.

“Según se ha informado, el agente sufrió lesiones de gravedad desconocida”, declaró la policía, añadiendo que se desconocía si el conductor había resultado herido. “No hay motivos para creer que exista ningún riesgo para la seguridad pública”.

No se recibió una respuesta inmediata a un correo electrónico en el que se solicitaba una declaración por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las fotos publicadas en Internet mostraban a un agente enmascarado sentado en el suelo, apoyado en el parachoques de un vehículo, antes de ser trasladado en camilla.

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