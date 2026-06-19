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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

ICF confirma identidad de cuerpo hallado calcinado dentro de un vehículo en Las Piedras

El hombre fue identificado como Arnaldo González Vélez, de 49 años

19 de junio de 2026 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó la identidad del cuerpo encontrado en el interior de una guagua incendiada en el sector Quebrada Grande del barrio El Río, en Las Piedras.

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El hombre fue identificado como Arnaldo González Vélez, de 49 años, confirmó este viernes la agencia.

“La identificación fue establecida mediante la comparación de radiografías dentales, como parte del análisis pericial realizado por la odontóloga forense del ICF. Conforme a los protocolos institucionales, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial”, indican las declaraciones escritas.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó, a las 6:18 p.m. del 16 de junio, sobre un auto en llamas en la PR-948, kilómetro 4.4, del sector Quebrada Grande, barrio El Río.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron una pick up completamente incendiada y, en el área del cajón, el cuerpo calcinado de una persona.

La pesquisa está a cargo de agentes adscritos a la División de Homicidios de Humacao, en coordinación con el fiscal de turno.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICInstituto de Ciencias Forenses Las Piedras
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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