ICF confirma identidad de cuerpo hallado calcinado dentro de un vehículo en Las Piedras

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó la identidad del cuerpo encontrado en el interior de una guagua incendiada en el sector Quebrada Grande del barrio El Río, en Las Piedras.

El hombre fue identificado como Arnaldo González Vélez, de 49 años, confirmó este viernes la agencia.

“La identificación fue establecida mediante la comparación de radiografías dentales, como parte del análisis pericial realizado por la odontóloga forense del ICF. Conforme a los protocolos institucionales, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial”, indican las declaraciones escritas.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó, a las 6:18 p.m. del 16 de junio, sobre un auto en llamas en la PR-948, kilómetro 4.4, del sector Quebrada Grande, barrio El Río.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron una pick up completamente incendiada y, en el área del cajón, el cuerpo calcinado de una persona.