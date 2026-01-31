Ciencias Forenses confirma que osamenta hallada en Rincón es de origen humano
Por otro lado, la agencia aún investiga el hallazgo de otros restos, consistentes en tejido blando, encontrados en Naranjito
31 de enero de 2026 - 10:46 AM
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que la osamenta hallada el viernes en el barrio Ensenada, de Rincón, es de origen humano.
De acuerdo con el ICF, la antropóloga Meisshialette Ortiz Quiñones, directora de la Unidad de Identificación Humana (UIH) fue quien corroboró la información tras la evaluación inicial.
Ortiz Quiñones acudió al lugar junto al equipo de investigadores forenses para realizar la inspección correspondiente y dar inicio al proceso de investigación medicolegal.
Por otro lado, el ICF informó que supuestos restos humanos —consistentes en tejido blando— hallados en Naranjito también el viernes fueron trasladados para su análisis para confirmar si se trata de restos humanos.
