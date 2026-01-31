Ciencias Forenses confirma que osamenta hallada en Rincón es de origen humano

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que la osamenta hallada el viernes en el barrio Ensenada, de Rincón, es de origen humano.

De acuerdo con el ICF, la antropóloga Meisshialette Ortiz Quiñones, directora de la Unidad de Identificación Humana (UIH) fue quien corroboró la información tras la evaluación inicial.

Ortiz Quiñones acudió al lugar junto al equipo de investigadores forenses para realizar la inspección correspondiente y dar inicio al proceso de investigación medicolegal.