Hallan el cuerpo de un hombre al lado de una panadería en Isabela

El cuerpo de un hombre de 62 años fue hallado en la mañana del domingo en la PR-4472, al lado de una panadería, en Isabela.

Según un informe de la Policía, el occiso luego fue identificado como José Aníbal Pérez Melón.

Pérez Melón fue encontrado boca abajo, en la acera contigua al negocio, por agentes de la Policía que fueron alertados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.