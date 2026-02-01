Reportan robo de excavadora valorada en $95,000 en Trujillo Alto
El caso es investigado por el CIC de la región de Carolina
1 de febrero de 2026 - 2:09 PM
Las autoridades investigan el robo de una excavadora, en la tarde del sábado, en Trujillo Alto, informó la Policía.
El hurto fue reportado a eso de las 2:15 p.m., en el kilómetro 10 de la PR-175, en el barrio Carraízo.
Según el informe policíaco, la Uniformada recibió comunicación del propietario de una excavadora mediana amarilla, marca Caterpillar, modelo 350SE, de 2022 y con número de identificación CAT3055ECWE200728.
El querellante alegó que “alguien se apropió ilegalmente” de la excavadora “mientras se encontraba estacionada en un terreno de dicho lugar”.
“El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $95,000.00, denunció el propietario.
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.
