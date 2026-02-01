Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan robo de excavadora valorada en $95,000 en Trujillo Alto

El caso es investigado por el CIC de la región de Carolina

1 de febrero de 2026 - 2:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo ocurrió a eso de la 1:00 a.m. de hoy. (Archivo GFR Media)
La maquinaria hurtada estaba en un terreno en el barrio Carraízo.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de una excavadora, en la tarde del sábado, en Trujillo Alto, informó la Policía.

El hurto fue reportado a eso de las 2:15 p.m., en el kilómetro 10 de la PR-175, en el barrio Carraízo.

Según el informe policíaco, la Uniformada recibió comunicación del propietario de una excavadora mediana amarilla, marca Caterpillar, modelo 350SE, de 2022 y con número de identificación CAT3055ECWE200728.

El querellante alegó que “alguien se apropió ilegalmente” de la excavadora “mientras se encontraba estacionada en un terreno de dicho lugar”.

“El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $95,000.00, denunció el propietario.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
