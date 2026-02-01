Opinión
Consumo
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jugador en Puerto Rico se pega con $150,000 en el Powerball

Nadie se llevó el “jackpot” en el sorteo del sábado de la lotería estadounidense

1 de febrero de 2026 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El próximo sorteo está pautado para mañana, lunes. (The Associated Press)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un jugador del Powerball se llevó un premio en el sorteo que se llevó a cabo en la noche de este sábado.

RELACIONADAS

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, alguien que compró un boleto en la isla logró acertar los números para ganar $150,000.

Mientras, otras cuatro personas cargaron con premios de $300, cada uno, y otros dos cargaron con $100, cada uno.

De otro lado, nadie acertó la combinación de números ganadores del premio mayor, que ascendió a $65 millones.

Los bolos blancos fueron 2, 8, 14, 40, 63 y el rojo fue 23.

El próximo sorteo está pautado para mañana, lunes.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Powerball Powerball en Puerto Rico Breaking News
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
