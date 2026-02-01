Jugador en Puerto Rico se pega con $150,000 en el Powerball
Nadie se llevó el “jackpot” en el sorteo del sábado de la lotería estadounidense
1 de febrero de 2026 - 7:19 AM
Un jugador del Powerball se llevó un premio en el sorteo que se llevó a cabo en la noche de este sábado.
De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, alguien que compró un boleto en la isla logró acertar los números para ganar $150,000.
Mientras, otras cuatro personas cargaron con premios de $300, cada uno, y otros dos cargaron con $100, cada uno.
De otro lado, nadie acertó la combinación de números ganadores del premio mayor, que ascendió a $65 millones.
Los bolos blancos fueron 2, 8, 14, 40, 63 y el rojo fue 23.
El próximo sorteo está pautado para mañana, lunes.
