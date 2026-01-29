¡Felicidades! Un jugador afortunado gana $50,000 en sorteo del Powerball

Un jugador afortunado está de fiesta luego de ganarse un premio secundario de $50,000 en el sorteo de Powerball del miércoles, 28 de enero.

De acuerdo con el portal del sorteo, los números ganadores fueron 3-27-34-42-47, con el bolo rojo con el número 3.

El ganador, que acertó cuatro números más el bolo rojo, jugó en la modalidad de Double Play, mediante la cual una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

De momento, la página de la Lotería Electrónica no ha precisado en qué municipio o establecimiento se vendió el boleto.

En este sorteo, ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $57 millones para su próximo sorteo, que se realizará el sábado.

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.