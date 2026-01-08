¡Chequea tu boleto! Premio de $100,000 de Powerball cae en Puerto Rico
La jugada premiada en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo
8 de enero de 2026 - 8:28 AM
Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio secundario de $100,000 del sorteo de lotería Powerball en Puerto Rico.
Los números ganadores del último sorteo del Powerball, que se llevó a cabo el miércoles, fueron: 15, 28, 57, 58, 63 y el bolo rojo 23.
El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.
De momento, no se ha informado en qué establecimiento fue vendido el boleto ganador.
Mientras, nadie logró acertar los números del premio mayor del Powerball, que aumentó a $124 millones para el sorteo que está pautado para el sábado.
Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.
