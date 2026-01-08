Opinión
Consumo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Chequea tu boleto! Premio de $100,000 de Powerball cae en Puerto Rico

La jugada premiada en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo

8 de enero de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
A convenience store employee grabs a Powerball lottery ticket for a customer on Monday, Dec. 22, 2025, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (The Associated Press)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio secundario de $100,000 del sorteo de lotería Powerball en Puerto Rico.

Los números ganadores del último sorteo del Powerball, que se llevó a cabo el miércoles, fueron: 15, 28, 57, 58, 63 y el bolo rojo 23.

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.

De momento, no se ha informado en qué establecimiento fue vendido el boleto ganador.

Mientras, nadie logró acertar los números del premio mayor del Powerball, que aumentó a $124 millones para el sorteo que está pautado para el sábado.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
