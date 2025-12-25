¡Santa llegó! Un boleto acierta el Powerball y se lleva los $1,817 millones
Es la segunda vez en la historia que el premio mayor se gana en Nochebuena
25 de diciembre de 2025 - 6:30 AM
Actualizado el 25 de diciembre de 2025 - 7:06 AM
Mientras en miles de hogares se servía la cena de Nochebuena y el sonido de brindis se mezclaba con villancicos, la suerte también hizo su aparición. Tras meses de expectativa, la jornada cerró con un boleto que acertó todos los números del Powerball, convirtiéndose en el regalo más inesperado de la noche.
El sorteo, celebrado la noche del 24 de diciembre, culminó con una persona ganadora del premio mayor de $1,817 millones, el cuarto más grande en la historia del Powerball y entre los juegos de lotería en Estados Unidos.
El boleto ganador se jugó en el estado de Arkansas.
Este resultado, además, marca la segunda vez en la historia que el premio mayor se gana en Nochebuena.
De acuerdo con el portal del popular sorteo, los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52, 59 y el bolo rojo de Powerball número 19.
El premio mayor se había acumulado tras 47 sorteos consecutivos sin ganador, lo que provocó un aumento en la venta de boletos durante los días previos a Nochebuena y Navidad, cuando la ilusión se apoderó de gasolineras, supermercados y quioscos.
Desde el 6 de septiembre, nadie había acertado la combinación ganadora del Powerball, luego de que dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieran un premio de $1,787 millones.
Históricamente, el premio mayor del Powerball se había ganado una vez en Nochebuena (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 y 2013).
Según información del sorteo, el ganador deberá decidir entre un premio anualizado estimado en $1,817 millones o un pago único estimado en $834.9 millones.
Ambas opciones de premio son antes de impuestos. De seleccionar la opción anualizada, el ganador recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentarán un 5% cada año.
De acuerdo con la página oficial del Powerball, las probabilidades generales de ganar un premio son de 1 en 24.9, mientras que las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, una cifra que subraya la rareza del golpe de suerte ocurrido en Nochebuena.
Esta nota se actualizó para reflejar que el premio mayor aumentó a $1,817 millones antes del sorteo.
