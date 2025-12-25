Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:07 PM
S&P 500
6932.05
0.32%
·
Dow Jones
48731.16
0.6%
·
Nasdaq
23613.31
0.22%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Santa llegó! Un boleto acierta el Powerball y se lleva los $1,817 millones

Es la segunda vez en la historia que el premio mayor se gana en Nochebuena

25 de diciembre de 2025 - 6:30 AM

Updated At

Actualizado el 25 de diciembre de 2025 - 7:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ganador deberá decidir entre un premio anualizado estimado en $1,817 millones o un pago único estimado en $834.9 millones. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Mientras en miles de hogares se servía la cena de Nochebuena y el sonido de brindis se mezclaba con villancicos, la suerte también hizo su aparición. Tras meses de expectativa, la jornada cerró con un boleto que acertó todos los números del Powerball, convirtiéndose en el regalo más inesperado de la noche.

RELACIONADAS

El sorteo, celebrado la noche del 24 de diciembre, culminó con una persona ganadora del premio mayor de $1,817 millones, el cuarto más grande en la historia del Powerball y entre los juegos de lotería en Estados Unidos.

El boleto ganador se jugó en el estado de Arkansas.

Este resultado, además, marca la segunda vez en la historia que el premio mayor se gana en Nochebuena.

De acuerdo con el portal del popular sorteo, los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52, 59 y el bolo rojo de Powerball número 19.

El premio mayor se había acumulado tras 47 sorteos consecutivos sin ganador, lo que provocó un aumento en la venta de boletos durante los días previos a Nochebuena y Navidad, cuando la ilusión se apoderó de gasolineras, supermercados y quioscos.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Desde el 6 de septiembre, nadie había acertado la combinación ganadora del Powerball, luego de que dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieran un premio de $1,787 millones.

Históricamente, el premio mayor del Powerball se había ganado una vez en Nochebuena (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 y 2013).

Según información del sorteo, el ganador deberá decidir entre un premio anualizado estimado en $1,817 millones o un pago único estimado en $834.9 millones.

Ambas opciones de premio son antes de impuestos. De seleccionar la opción anualizada, el ganador recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentarán un 5% cada año.

De acuerdo con la página oficial del Powerball, las probabilidades generales de ganar un premio son de 1 en 24.9, mientras que las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, una cifra que subraya la rareza del golpe de suerte ocurrido en Nochebuena.

Los cinco premios más grandes del Powerball

Los cinco premios más grandes del Powerball

Conoce cuáles han sido los máximos ganadores del sorteo.

Correcciones y Aclaraciones

Esta nota se actualizó para reflejar que el premio mayor aumentó a $1,817 millones antes del sorteo.

Tags
Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto RicoNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: