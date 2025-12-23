Opinión
Consumo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué harían los boricuas con los $1,700 millones del Powerball? Así respondieron

Con el premio mayor aún sin dueño, El Nuevo Día preguntó a su audiencia sobre el uso que le darían al histórico bote

23 de diciembre de 2025 - 2:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos. (Vanessa Serra Díaz)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A solo dos días de la Navidad, el premio mayor del Powerball, que asciende a $1,700 millones, continúa sin dueño. Sin embargo, la ilusión sigue latente entre los boricuas, quienes acuden a supermercados, gasolineras y quioscos con la esperanza de que, entre luces navideñas y deseos de fin de año, la suerte finalmente toque a su puerta.

En medio de esa expectativa colectiva, El Nuevo Día preguntó a su audiencia qué harían si resultaran ganadores del histórico premio. Un sondeo, realizado el 21 de diciembre, a través del canal de WhatsApp del medio, reunió 2,845 votos y reveló que la mayoría apostaría por la prudencia financiera y la solidaridad.

De acuerdo con los resultados, el 33.8% de los participantes —equivalente a 963 personas— aseguró que invertiría el dinero, mientras que un 22.5% (639 votos) indicó que lo donaría a personas necesitadas. En tanto, el 20.6% (586 personas) dijo que usaría el premio para viajar por el mundo, y un 19.1% (542 votos) optaría por retirarse del trabajo.

Por último, un grupo más pequeño, equivalente al 4% de los encuestados (115 personas), afirmó que no querría tanto dinero.

En redes sociales, los usuarios también hicieron eco de esas respuestas con una persona respondiendo que, de recibir el premio, viajaría durante los primeros cinco años .

“A gastarlo, solo hay una vida”, compartió otra persona. Mientras, otro internauta expresó que usaría el monto para “invertir y ayudar”.

De acuerdo con el portal del popular sorteo, la cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos.

Si alguien ganara el premio mayor, podría optar por recibir la cantidad completa en pagos anuales o en un solo pago de $781.3 millones.

El premio mayor ha sido ganado una vez en víspera de Navidad (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 and 2013).

Por ahora, han pasado 47 sorteos sin que nadie se pegue con el premio mayor, que fue acertado por última vez el pasado 6 de septiembre, cuando dos jugadores de Texas y Missouri se dividieron un premio de $1,787 millones.

Aunque ningún jugador se llevó el premio mayor en el sorteo del lunes, dos personas en Puerto Rico apostaron a su suerte y se llevaron dos premios secundarios de $100,000 y $50,000 respectivamente.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

-----

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, debe comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
