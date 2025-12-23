¿Qué harían los boricuas con los $1,700 millones del Powerball? Así respondieron

A solo dos días de la Navidad, el premio mayor del Powerball, que asciende a $1,700 millones, continúa sin dueño. Sin embargo, la ilusión sigue latente entre los boricuas, quienes acuden a supermercados, gasolineras y quioscos con la esperanza de que, entre luces navideñas y deseos de fin de año, la suerte finalmente toque a su puerta.

En medio de esa expectativa colectiva, El Nuevo Día preguntó a su audiencia qué harían si resultaran ganadores del histórico premio. Un sondeo, realizado el 21 de diciembre, a través del canal de WhatsApp del medio, reunió 2,845 votos y reveló que la mayoría apostaría por la prudencia financiera y la solidaridad.

De acuerdo con los resultados, el 33.8% de los participantes —equivalente a 963 personas— aseguró que invertiría el dinero, mientras que un 22.5% (639 votos) indicó que lo donaría a personas necesitadas. En tanto, el 20.6% (586 personas) dijo que usaría el premio para viajar por el mundo, y un 19.1% (542 votos) optaría por retirarse del trabajo.

Por último, un grupo más pequeño, equivalente al 4% de los encuestados (115 personas), afirmó que no querría tanto dinero.

En redes sociales, los usuarios también hicieron eco de esas respuestas con una persona respondiendo que, de recibir el premio, viajaría durante los primeros cinco años .

“A gastarlo, solo hay una vida”, compartió otra persona. Mientras, otro internauta expresó que usaría el monto para “invertir y ayudar”.

De acuerdo con el portal del popular sorteo, la cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos.

Si alguien ganara el premio mayor, podría optar por recibir la cantidad completa en pagos anuales o en un solo pago de $781.3 millones.

El premio mayor ha sido ganado una vez en víspera de Navidad (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 and 2013).

Por ahora, han pasado 47 sorteos sin que nadie se pegue con el premio mayor, que fue acertado por última vez el pasado 6 de septiembre, cuando dos jugadores de Texas y Missouri se dividieron un premio de $1,787 millones.

Aunque ningún jugador se llevó el premio mayor en el sorteo del lunes, dos personas en Puerto Rico apostaron a su suerte y se llevaron dos premios secundarios de $100,000 y $50,000 respectivamente.

