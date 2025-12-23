Opinión
Suerte navideña: premio mayor del Powerball aumenta a $1,700 millones

Aunque nadie acertó los seis números, un jugador en Puerto Rico se ganó $100,000 en el sorteo del lunes

23 de diciembre de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos. (Jenny Kane)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El premio mayor del Powerball aumentó a $1,700 millones para el sorteo de este miércoles.

La lotería estadounidense informó que nadie acertó los números ganadores en la noche de este lunes: 3, 18, 36, 41, 54 y el bolo rojo 7.

Mientras, alguien en Puerto Rico estuvo cerca de ganarse el premio mayor, al acertar cuatro de los bolos blancos y el bolo rojo, ganándose $100,000.

En comunicado de prensa, Powerball informó que la cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos.

Si alguien ganara el premio mayor, podría optar por recibir la cantidad completa en pagos anuales o en un solo pago de $781.3 millones.

El comunicado destacó que el premio mayor ha sido ganado una vez en víspera de Navidad (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 and 2013).

Han pasado 47 sorteos sin que nadie gane se pegue con el premio mayor, que fue acertado por última vez el pasado 6 de septiembre, cuando dos jugadores de Texas y Missouri se dividieron un premio de $1,787 millones.

Los cinco premios más grandes del Powerball

Los cinco premios más grandes del Powerball

Conoce cuáles han sido los máximos ganadores del sorteo.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

-----

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, debe comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
