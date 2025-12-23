Suerte navideña: premio mayor del Powerball aumenta a $1,700 millones
Aunque nadie acertó los seis números, un jugador en Puerto Rico se ganó $100,000 en el sorteo del lunes
23 de diciembre de 2025 - 6:37 AM
El premio mayor del Powerball aumentó a $1,700 millones para el sorteo de este miércoles.
La lotería estadounidense informó que nadie acertó los números ganadores en la noche de este lunes: 3, 18, 36, 41, 54 y el bolo rojo 7.
Mientras, alguien en Puerto Rico estuvo cerca de ganarse el premio mayor, al acertar cuatro de los bolos blancos y el bolo rojo, ganándose $100,000.
En comunicado de prensa, Powerball informó que la cantidad alcanzada para el premio mayor es la cuarta más alta en la historia de esa lotería y de todas las de Estados Unidos.
Si alguien ganara el premio mayor, podría optar por recibir la cantidad completa en pagos anuales o en un solo pago de $781.3 millones.
El comunicado destacó que el premio mayor ha sido ganado una vez en víspera de Navidad (2011) y cuatro veces en el Día de Navidad (1996, 2002, 2010 and 2013).
Han pasado 47 sorteos sin que nadie gane se pegue con el premio mayor, que fue acertado por última vez el pasado 6 de septiembre, cuando dos jugadores de Texas y Missouri se dividieron un premio de $1,787 millones.
