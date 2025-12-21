Opinión
Consumo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Sube de nuevo! El Powerball aumenta a $1,600 millones

Nadie se llevó el premio principal de la lotería estadounidense en el sorteo de la noche del sábado

21 de diciembre de 2025 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El Powerball informó que el premio mayor alcanzó la cuarta cantidad más grande que haya tenido en su historia. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El premio principal del Powerball aumentó a $1,600 millones para el sorteo de este lunes.

La lotería informó que se trata de la cuarta cantidad más grande que haya tenido y el quinto más alto en la historia de todas las loterías de Estados Unidos.

El monto escaló debido a que nadie acertó los números que salieron en el sorteo de la noche de este sábado, que fueron: 4, 5, 28, 52, 69 y el bolo rojo 20.

Mientras, para el multiplicador del “Power Play” salió el numero 3.

Para el sorteo de este lunes, si alguien gana el premio mayor, podrá optar por recibirlo en pagos anuales. Si opta por un solo pago, recibirá un estimado de $735.3 millones, indicó el Powerball en comunicado de prensa.

Aunque no hubo ganador del premio mayor, la lotería exhortó a los jugadores a que revisen sus boletos cuidadosamente, ya que muchos ganaron premios en efectivo en el sorteo de anoche.

El comunicado indicó que 112 boletos ganaron premios de $50,000. Un jugador en Puerto Rico ganó esa cantidad en el sorteo de anoche en una jugada de “Double Play”.

Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del este de Estados Unidos), desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. Los sorteos del Powerball también se transmiten en vivo en Powerball.com.

“La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones”, indicó el comunicado del Powerball.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

-----

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, debe comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

PowerballPowerball en Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
