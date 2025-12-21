¡Sube de nuevo! El Powerball aumenta a $1,600 millones

El premio principal del Powerball aumentó a $1,600 millones para el sorteo de este lunes.

La lotería informó que se trata de la cuarta cantidad más grande que haya tenido y el quinto más alto en la historia de todas las loterías de Estados Unidos.

El monto escaló debido a que nadie acertó los números que salieron en el sorteo de la noche de este sábado, que fueron: 4, 5, 28, 52, 69 y el bolo rojo 20.

Mientras, para el multiplicador del “Power Play” salió el numero 3.

Para el sorteo de este lunes, si alguien gana el premio mayor, podrá optar por recibirlo en pagos anuales. Si opta por un solo pago, recibirá un estimado de $735.3 millones, indicó el Powerball en comunicado de prensa.

Aunque no hubo ganador del premio mayor, la lotería exhortó a los jugadores a que revisen sus boletos cuidadosamente, ya que muchos ganaron premios en efectivo en el sorteo de anoche.

El comunicado indicó que 112 boletos ganaron premios de $50,000. Un jugador en Puerto Rico ganó esa cantidad en el sorteo de anoche en una jugada de “Double Play”.

Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del este de Estados Unidos), desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. Los sorteos del Powerball también se transmiten en vivo en Powerball.com.

“La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones”, indicó el comunicado del Powerball.

