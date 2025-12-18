Sin ganador y con la Navidad cerca: Powerball sube a $1,500 millones

La espera volvió a alargarse en medio de luces, compras de última hora y deseos de Navidad. El reloj marcó las 10:59 p.m., hora del este de Estados Unidos, y, una vez más, un sorteo sin ganador mantuvo viva la racha millonaria del Powerball, elevando el “jackpot” a $1,500 millones.

¿Será que alguien se lo llevará a solo días de la Navidad?

El premio mayor del Powerball aumentó nuevamente luego que ningún jugador acertara los seis números del sorteo del miércoles: 25, 33, 53, 62 y 66, y el bolo rojo número 17.

“Este jackpot está preparado para ofrecer una ganancia extraordinaria”, expresó Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

“El premio crece con cada boleto de $2 que se vende, y una parte de cada boleto apoya programas y servicios públicos locales. Exhortamos a todos a divertirse y jugar de manera responsable”, agregó.

De concretarse, el “jackpot” del sábado se convertiría en el quinto más grande en la historia de Powerball y el séptimo mayor entre las loterías de Estados Unidos.

Aunque no hubo un ganador del gran pote, el portal informó que, a nivel nacional, seis boletos coincidieron con las cinco bolas blancas, ganando premios de $1 millón.

El sorteo también produjo 72 boletos ganadores de $50,000 y 14 boletos ganadores de $200,000.

El sorteo del Powerball del sábado será el número 45 de la actual racha de premios mayores sin que haya sido acertada. Se trata de un récord para el mayor número de sorteos consecutivos en un mismo ciclo, informó la lotería estadoundiense.

Además, es la segunda vez en la historia del Powerball que el juego genera premios consecutivos de más de mil millones de dólares.

El premio mayor se ganó por última vez el 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Misuri y Texas dividieron un premio de $1,787 millones.