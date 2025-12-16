¡Felicidades! Un jugador afortunado en Puerto Rico gana $200,000 en sorteo del Powerball
El boleto premiado acertó cuatro de los números, más el bolo rojo
16 de diciembre de 2025 - 8:44 AM
Un jugador en Puerto Rico apostó a su suerte y acertó al ganarse un premio secundario de $200,000 en el sorteo de Powerball del lunes, 15 de diciembre.
De acuerdo con el portal del popular sorteo, los números ganadores fueron 23-35-59-63-68, con el bolo rojo con el número 2.
La persona acertó cuatro de estos números, más el bolo de Powerball.
De momento, no se ha informado en qué municipio ni en qué establecimiento se vendió el boleto ganador.
Sin embargo, este no fue el único premio otorgado. Otros jugadores en la isla obtuvieron premios menores de $400 y $100.
En este sorteo, ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $1,250 millones para su próximo sorteo, que se realizará mañana, miércoles.
El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).
A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.
Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.
---
