Identifican a hombre asesinado a tiros frente a un restaurante en Piñones
Cuando los policías llegaron a la escena, la víctima ya no tenía signos vitales
16 de febrero de 2026 - 8:14 PM
Actualizado el 16 de febrero de 2026 - 6:32 AM
Un hombre fue asesinado a eso de las 6:47 p.m. del domingo frente a un restaurante en la carretera 187 del sector de Piñones, en Loíza.
Según una querella preliminar compartida por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre muerto.
“Encontraron en medio de la vía un vehículo Toyota 4Runner color blanco con la puerta del conductor abierta y junto al automóvil, sobre el pavimento, el cuerpo baleado de un hombre”, detalló la Uniformada.
El occiso fue identificado como William Calderón Carrasco, de 52 años
El caso es investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
