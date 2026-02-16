Identifican a hombre asesinado a tiros frente a un restaurante en Piñones

Un hombre fue asesinado a eso de las 6:47 p.m. del domingo frente a un restaurante en la carretera 187 del sector de Piñones, en Loíza.

Según una querella preliminar compartida por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre muerto.

“Encontraron en medio de la vía un vehículo Toyota 4Runner color blanco con la puerta del conductor abierta y junto al automóvil, sobre el pavimento, el cuerpo baleado de un hombre”, detalló la Uniformada.

El occiso fue identificado como William Calderón Carrasco, de 52 años