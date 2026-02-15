Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intenta comprar un perro por internet y pierde $175

Una mujer denunció ser víctima de fraude luego de que no le entregaran la mascota

15 de febrero de 2026 - 10:32 AM

La mujer acordó encontrarse en el municipio de Camuy con el hombre para la entrega del perro. (Shutterstock)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una mujer denunció haber sido víctima de un presunto fraude, luego de que pagara $175 a un individuo para la compra de un perro que nunca recibió.

La querellante informó que encontró un anuncio para la venta de un perro en una página web de clasificados, según la Policía. Acordó la compraventa de la mascota y, para el 22 de enero de 2026, le envió a la persona $175 por la aplicación de ATH Móvil.

La mujer acordó encontrarse en el municipio de Camuy con el hombre para la entrega del perro.

“Al momento de la entrega el individuo dejó de contestarle los mensajes y las llamadas telefónicas”, informó la Policía, en el informe preliminar. “Tras lo ocurrido, la mujer se sintió estafada y procedió a ir hasta el Cuartel de Camuy para denunciar lo sucedido”, añadió.

La investigación está en menos de personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.

En Puerto Rico, la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley 154-2008) tipifica como un delito grave de cuarto grado la crianza o venta de animales sin licencia. La Oficina Estatal de Control de Animales (OECA), adscrita al Departamento de Salud, es la que tiene la facultad de licenciar y fiscalizar a los reproductores, criadores y vendedores comerciales de mascotas.

La promoción y venta de mascotas a través de plataformas en línea son comunes y, según conocedores y expertos en derechos de los animales, estas transacciones han sustituido las ventas que, anteriormente, era común ver en las calles del país.

