Investigan el asesinato de un hombre cerca de una cancha en Arecibo
La Policía encontró el cuerpo sin vida tras ser alertada sobre una “situación sospechosa”
16 de febrero de 2026 - 7:21 AM
La Policía investiga una muerte violenta reportada en la madrugada de este lunes, en el residencial público Ramón Marín Sola en Arecibo.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre “una situación sospechosa”.
Agentes que llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre frente a la verja de la cancha del complejo de viviendas, el cual presentaba varias heridas de bala.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC ) de Arecibo y el fiscal de turno se hacen cargo de la pesquisa.
