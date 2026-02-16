Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de un hombre cerca de una cancha en Arecibo

La Policía encontró el cuerpo sin vida tras ser alertada sobre una “situación sospechosa”

16 de febrero de 2026 - 7:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes que llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre frente a la verja de la cancha del complejo de viviendas, el cual presentaba varias heridas de bala.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga una muerte violenta reportada en la madrugada de este lunes, en el residencial público Ramón Marín Sola en Arecibo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre “una situación sospechosa”.

Agentes que llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre frente a la verja de la cancha del complejo de viviendas, el cual presentaba varias heridas de bala.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC ) de Arecibo y el fiscal de turno se hacen cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
