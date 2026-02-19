Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capturan a hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Bayamón

El arrestado fue identificado como Sony Díaz Díaz, de 32 años y vecino de Dorado

19 de febrero de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sony Díaz Díaz fue arrestado en Toa Baja. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Bayamón fue arrestado en la tarde del miércoles en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Sony Diaz Diaz, de 32 años y residente de Dorado, era buscado por las autoridades por los delitos de comercio ilegal de vehículos y piezas en violación a la Ley 8-1987 para la Protección de la Propiedad Vehicular.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el 15 de enero en un puesto de gasolina, en el barrio Campanillas en Toa Baja. Ese día, alega la Policía, Díaz Díaz llegó hasta el lugar y, presuntamente, utilizando un pasamontaña, perpetró un carjacking.

El vehículo robado fue descrito como Toyota Yaris, del año 2007, según la Uniformada.

Sony Díaz Díaz, que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Bayamón, fue capturado en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja.
Sony Díaz Díaz, que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Bayamón, fue capturado en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja. (Suministrada por la Policía)

El caso fue presentado en ausencia ante el juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $60,000. Además, el togado expidió una orden de arresto en contra del imputado.

Ayer, miércoles, el agente José Lasanta, adscrito a la División de Arrestos Especiales de Bayamón, llevó al imputado ante Portell, quien diligenció la orden de arresto. Este fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta.

Tags
Breaking NewsTribunal de BayamónDepartamento de JusticiaLos más buscadosArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: