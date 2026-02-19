Capturan a hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Bayamón
El arrestado fue identificado como Sony Díaz Díaz, de 32 años y vecino de Dorado
19 de febrero de 2026 - 10:59 AM
Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Bayamón fue arrestado en la tarde del miércoles en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Sony Diaz Diaz, de 32 años y residente de Dorado, era buscado por las autoridades por los delitos de comercio ilegal de vehículos y piezas en violación a la Ley 8-1987 para la Protección de la Propiedad Vehicular.
Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el 15 de enero en un puesto de gasolina, en el barrio Campanillas en Toa Baja. Ese día, alega la Policía, Díaz Díaz llegó hasta el lugar y, presuntamente, utilizando un pasamontaña, perpetró un carjacking.
El vehículo robado fue descrito como Toyota Yaris, del año 2007, según la Uniformada.
El caso fue presentado en ausencia ante el juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $60,000. Además, el togado expidió una orden de arresto en contra del imputado.
Ayer, miércoles, el agente José Lasanta, adscrito a la División de Arrestos Especiales de Bayamón, llevó al imputado ante Portell, quien diligenció la orden de arresto. Este fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta.
