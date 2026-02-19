Capturan a hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Bayamón

Sony Diaz Diaz, de 32 años y residente de Dorado, era buscado por las autoridades por los delitos de comercio ilegal de vehículos y piezas en violación a la Ley 8-1987 para la Protección de la Propiedad Vehicular.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el 15 de enero en un puesto de gasolina, en el barrio Campanillas en Toa Baja. Ese día, alega la Policía, Díaz Díaz llegó hasta el lugar y, presuntamente, utilizando un pasamontaña, perpetró un carjacking.

El vehículo robado fue descrito como Toyota Yaris, del año 2007, según la Uniformada.

Sony Díaz Díaz, que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Bayamón, fue capturado en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja. (Suministrada por la Policía)

El caso fue presentado en ausencia ante el juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $60,000. Además, el togado expidió una orden de arresto en contra del imputado.

PUBLICIDAD