Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Transportación federal libera $25 millones para muelles de San Juan

La gobernadora Jenniffer González hizo el anuncio tras reunirse en Washington con el secretario de Transportación federal, Sean Duffy

19 de febrero de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Transportación federal, Sean Duffy, recibió en su oficina a la gobernadora Jenniffer González. (Mark Schiefelbein)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El Departamento de Transportación de Estados Unidos liberó $25 millones para mejoras a la infraestructura del muelle de San Juan, según la gobernadora Jenniffer González.

RELACIONADAS

La gobernadora, quien se reunió el jueves en Washington D.C. con el secretario de Transportación federal, Sean Duffy, autor de la ley Promesa, indicó que esos fondos se sumarán a otras asignaciones del gobierno de Estados Unidos que permitirán financiar la reconstrucción de los muelles en el área de Puerto Nuevo y el 15, de Isla Grande.

En un comunicado de prensa, la gobernadora dijo que se trata de dos zonas portuarias clave para el tráfico de suministros.

Según el director de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón, su oficina suscribió los acuerdos de subvención con Transportación federal para el “reacondicionamiento” de los mencionados muelles.

En su reunión con Duffy –con quien coincidió en la Cámara baja federal cuando era comisionada residente en Washington- González también conversó sobre el reciente informe de la Oficina de Contraloría General (GA0) que determinó que Puerto Rico necesita mejoras en la infraestructura aeroportuaria de San Juan, incluyendo ampliar las vías de acceso y aumentar el personal de inspección para incrementar las operaciones de carga aérea.

“Tuvimos una reunión muy productiva donde discutimos nuestros esfuerzos por fortalecer y modernizar la infraestructura de transporte de Puerto Rico. Dialogamos sobre la agilización de proyectos estratégicos, el mejoramiento de nuestros puertos, autopistas y carreteras, y el avance de iniciativas que impacten directamente la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la isla”, indicó González, quien llegó el miércoles en la noche a la capital estadounidense para participar este fin de semana en la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores.

Sin que mencionara alguna otra iniciativa, el comunicado cita a Duffy diciendo que “tenemos grandes proyectos para Puerto Rico”.

Duffy ha impulsado con fuerza que todo camionero tenga dominio del inglés.

Tags
Jenniffer GonzálezSan JuanMuelle de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: