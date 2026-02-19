Transportación federal libera $25 millones para muelles de San Juan

Washington D.C. - El Departamento de Transportación de Estados Unidos liberó $25 millones para mejoras a la infraestructura del muelle de San Juan, según la gobernadora Jenniffer González.

La gobernadora, quien se reunió el jueves en Washington D.C. con el secretario de Transportación federal, Sean Duffy, autor de la ley Promesa, indicó que esos fondos se sumarán a otras asignaciones del gobierno de Estados Unidos que permitirán financiar la reconstrucción de los muelles en el área de Puerto Nuevo y el 15, de Isla Grande.

En un comunicado de prensa, la gobernadora dijo que se trata de dos zonas portuarias clave para el tráfico de suministros.

Según el director de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón, su oficina suscribió los acuerdos de subvención con Transportación federal para el “reacondicionamiento” de los mencionados muelles.

En su reunión con Duffy –con quien coincidió en la Cámara baja federal cuando era comisionada residente en Washington- González también conversó sobre el reciente informe de la Oficina de Contraloría General (GA0) que determinó que Puerto Rico necesita mejoras en la infraestructura aeroportuaria de San Juan, incluyendo ampliar las vías de acceso y aumentar el personal de inspección para incrementar las operaciones de carga aérea.

“Tuvimos una reunión muy productiva donde discutimos nuestros esfuerzos por fortalecer y modernizar la infraestructura de transporte de Puerto Rico. Dialogamos sobre la agilización de proyectos estratégicos, el mejoramiento de nuestros puertos, autopistas y carreteras, y el avance de iniciativas que impacten directamente la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la isla”, indicó González, quien llegó el miércoles en la noche a la capital estadounidense para participar este fin de semana en la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores.

Sin que mencionara alguna otra iniciativa, el comunicado cita a Duffy diciendo que “tenemos grandes proyectos para Puerto Rico”.