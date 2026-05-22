Boricuas Unidos en la Diáspora pide votar por Cori Bush, quien respalda la independencia de Puerto Rico

Washington D.C. - Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) exhortó a votar por la excongresista demócrata Cori Bush (Misuri), quien busca regresar a su escaño en el distrito 1 de Misuri y anunció su respaldo a la independencia de Puerto Rico.

“Cuando regrese al Congreso, seguiré luchando por los puertorriqueños en el archipiélago y en los Estados Unidos, y continuaré abogando por un proceso de descolonización efectivo que logre la verdadera justicia y liberación para el pueblo puertorriqueño”, indicó Bush, según un comunicado de prensa.

Bush perdió, en 2024, su escaño al ser derrotada en primarias demócratas por el actual congresista Wesley Bell.

Al igual que otros tres precandidatos, Bush reta ahora a Bell, de cara a las primarias del 4 de agosto, en un distrito abrumadoramente demócrata.

En las primarias de 2024, Bell obtuvo el 51.1%, frente al 46.6% de Bush. Bell ganó luego la elección general de noviembre de ese año, con el apoyo del 75.9% de los votantes.

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Bush respaldó, en 2021, el proyecto de ley 2070 de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, en favor de una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

Además, Bush ha abogado por la eliminación de la antigua Ley 22 puertorriqueña.