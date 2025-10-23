Opinión
23 de octubre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican faltas contra un menor de 16 años que habría agredido a su pareja en Río Piedras

Según la Policía, le causó abrasiones en el rostro, tras los dos incidentes separados

23 de octubre de 2025 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la investigación policial, los hechos habrían ocurrido entre el 20 y 21 de octubre, en la parte posterior de la Plaza del Mercado en Río Piedras. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa probable para aprehensión en contra de un adolescente de 16 años que enfrenta dos faltas en su contra por presuntamente agredir a su pareja, también menor de edad, en Río Piedras.

El togado autorizó que el menor, identificado por las iniciales de J.O.M.M., fuera dejado bajo la custodia de su madre, mientras continúa el proceso judicial en su contra por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54-1989 para la Prevención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación policial, los hechos habrían ocurrido entre el 20 y 21 de octubre, en la parte posterior de la Plaza del Mercado en Río Piedras, cuando el menor “agredió a su pareja en dos incidentes separados, causándole abrasiones en el rostro”.

El caso fue consultado con la Procuradora de Menores María Silva Coll, de la Fiscalía de San Juan.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

