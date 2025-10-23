Radican faltas contra un menor de 16 años que habría agredido a su pareja en Río Piedras

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa probable para aprehensión en contra de un adolescente de 16 años que enfrenta dos faltas en su contra por presuntamente agredir a su pareja, también menor de edad, en Río Piedras.

El togado autorizó que el menor, identificado por las iniciales de J.O.M.M., fuera dejado bajo la custodia de su madre, mientras continúa el proceso judicial en su contra por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54-1989 para la Prevención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación policial, los hechos habrían ocurrido entre el 20 y 21 de octubre, en la parte posterior de la Plaza del Mercado en Río Piedras, cuando el menor “agredió a su pareja en dos incidentes separados, causándole abrasiones en el rostro”.

El caso fue consultado con la Procuradora de Menores María Silva Coll, de la Fiscalía de San Juan.

