Tras las rejas hombre que habría cometido actos lascivos contra un menor de 15 años en Bayamón

La jueza Catherine Brunell Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra un menor de 15 años en Bayamón.

La fiscal Lourdes Ramírez de la Unidad Especializada de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía en Bayamón radicó un cargo por ese delito contra Pedro R. Quiñones Quiñones, de 53 años, residente en Vega Alta y quien está registrado en el Registro de Ofensores Sexuales de la Policía de Puerto Rico.

Brunell Curet le fijó una fianza de $40,000 a Quiñones Quiñones, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 28 de octubre.

Según la investigación realizada por la agente María Santiago, adscrita a la División de Delitos Sexuales de la Policía en Bayamón, el pasado 8 de octubre el imputado presuntamente se acercó a un menor en las inmediaciones de la escuela secundaria Agustín Stahl, en el mencionado pueblo, y le preguntó por la ubicación de la estación del Tren Urbano. El menor accedió a acompañarlo hasta la estación cuando, a la altura de los predios del centro comercial El Cantón Mall, presuntamente tocó las partes íntimas del menor.