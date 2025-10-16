Opinión
16 de octubre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre que habría cometido actos lascivos contra un menor de 15 años en Bayamón

Pedro R. Quiñones Quiñones, de 53 años, figura en el Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico

16 de octubre de 2025 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brunell Curet le fijó una fianza de $40,000 a Quiñones Quiñones, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 28 de octubre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Catherine Brunell Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra un menor de 15 años en Bayamón.

La fiscal Lourdes Ramírez de la Unidad Especializada de Violencia Domestica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía en Bayamón radicó un cargo por ese delito contra Pedro R. Quiñones Quiñones, de 53 años, residente en Vega Alta y quien está registrado en el Registro de Ofensores Sexuales de la Policía de Puerto Rico.

Brunell Curet le fijó una fianza de $40,000 a Quiñones Quiñones, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 28 de octubre.

Pedro R. Quiñones Quiñones, de 53 años yresidente en Vega Alta, está registrado en el Registro de Ofensores Sexuales de la Policía de Puerto Rico.
Pedro R. Quiñones Quiñones, de 53 años yresidente en Vega Alta, está registrado en el Registro de Ofensores Sexuales de la Policía de Puerto Rico. (Suministrada Registro de Ofensores Sexuales de Puerto )

Según la investigación realizada por la agente María Santiago, adscrita a la División de Delitos Sexuales de la Policía en Bayamón, el pasado 8 de octubre el imputado presuntamente se acercó a un menor en las inmediaciones de la escuela secundaria Agustín Stahl, en el mencionado pueblo, y le preguntó por la ubicación de la estación del Tren Urbano. El menor accedió a acompañarlo hasta la estación cuando, a la altura de los predios del centro comercial El Cantón Mall, presuntamente tocó las partes íntimas del menor.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
