Tras las rejas hombre imputado de cometer actos lascivos contra menor de 15 años

El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de 15 años.

De acuerdo con el informe de la Policía, la Fiscalía de Caguas formuló cargos contra el imputado, identificado como Roberto Santiago Colón, de 40 años, por actos lascivos.

Tras evaluar la prueba, Capó Hernández determinó causa y fijó una fianza de $220,000 que no fue prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 29 de octubre.