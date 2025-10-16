Opinión
Suscriptores
16 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enfrentará juicio hombre acusado de asesinar a turista frente a negocio en La Perla

Kalel Jorell Martínez Bristol, supuestamente, mató a Kevin Mares de un disparo en el abdomen

16 de octubre de 2025 - 6:52 PM

La lectura de acusación fue señalada para el 22 de octubre del año en curso, y el juicio para comenzar el 21 de noviembre de 2025 en el Centro Judicial de San Juan, piso 11. (Suministrada)
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

La jueza Joei-Lin Laó Meléndez, del Tribunal de San Juan, encontró este jueves causa para juicio contra Kalel Jorell Martínez Bristol, acusado de asesinar al turista Kevin Mares, de Queens, Nueva York, el 10 de agosto del año en curso en una zona de La Perla en el Viejo San Juan.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Laó Meléndez encontró causa durante la vista que inició el 29 de septiembre y que estuvo a cargo de las fiscales Adriana Albors Ortiz, Valeria Malavé Cosme y Melba López Ramos.

La vista de lectura de acusación se llevará a cabo el 22 de octubre, y el juicio fue señalado para iniciar el 21 de noviembre.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Martínez Bristol, presuntamente, disparó contra una persona con la cual sostuvo una discusión frente al negocio Refugio de Hombres Maltratados. Mares se encontraba entre el público en el negocio cuando ocurrió el incidente.

El turista, quien viajó a la isla para presenciar uno de los conciertos de la residencia del cantante urbano Bad Bunny, recibió una herida de proyectil de bala en el abdomen. Martínez Bristol no tenía una licencia para portar el arma de fuego que, supuestamente, utilizó.

Un hombre de 46 años, y su hermana, de 45, también resultaron heridos de bala.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
