Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
82°aguaceros
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hijo por maltrato a sus padres en Rincón

Se le fijó una fianza de $40,000, que no prestó y fue ingresado al Complejo Correccional de Ponce

16 de octubre de 2025 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presunto incidente ocurrió el 14 de octubre. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez José Morales, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un hijo que enfrenta cargos por presuntamente maltratar a sus padres durante un incidente reportado en el barrio Jagüey, de Rincón.

RELACIONADAS

En la vista de Regla 6, el togado evaluó la prueba que presentó el fiscal Rufino Jiménez contra Luis G. Lorenzo Moreno, de 35 años y residente de Rincón, y le fijó una fianza de $40,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Ponce.

Lorenzo Moreno enfrenta un cargo por violentar el Artículo 127-A del Código Penal, que tipifica como delito, entre otras cosas, el abuso físico y emocional contra una persona de edad avanzada o incapacitada, causándole daño o exponiéndola a riesgos.

Precisamente, la investigación de la Policía arrojó que el supuesto incidente ocurrió durante la mañana del pasado 14 de octubre, en la residencia de los progenitores del imputado, que tienen 69 y 70 años.

De acuerdo con la información preliminar, el imputado, presuntamente, empujó a sus padres “mientras le decía palabras soeces”. Tras el incidente, sus progenitores sintieron temor por sus vidas y alertaron a la Policía, indica el informe que emitió la Uniformada.

La investigación fue trabajada por la agente Frances Carlo Rodríguez, supervisada por el sargento Andrés Mendoza Rivera, adscritos al Distrito de Rincón.

Tags
Breaking NewsTribunalesRincónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: