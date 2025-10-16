Radican cargos contra hijo por maltrato a sus padres en Rincón

El juez José Morales, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un hijo que enfrenta cargos por presuntamente maltratar a sus padres durante un incidente reportado en el barrio Jagüey, de Rincón.

En la vista de Regla 6, el togado evaluó la prueba que presentó el fiscal Rufino Jiménez contra Luis G. Lorenzo Moreno, de 35 años y residente de Rincón, y le fijó una fianza de $40,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Ponce.

Lorenzo Moreno enfrenta un cargo por violentar el Artículo 127-A del Código Penal, que tipifica como delito, entre otras cosas, el abuso físico y emocional contra una persona de edad avanzada o incapacitada, causándole daño o exponiéndola a riesgos.

Precisamente, la investigación de la Policía arrojó que el supuesto incidente ocurrió durante la mañana del pasado 14 de octubre, en la residencia de los progenitores del imputado, que tienen 69 y 70 años.

De acuerdo con la información preliminar, el imputado, presuntamente, empujó a sus padres “mientras le decía palabras soeces”. Tras el incidente, sus progenitores sintieron temor por sus vidas y alertaron a la Policía, indica el informe que emitió la Uniformada.