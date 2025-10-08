Radican cargos contra hombre que habría asaltado y maltratado a mujer de edad avanzada en Humacao
El imputado Jaime C. Peña Rodríguez fue ingresado a prisión tras no prestar la fianza
8 de octubre de 2025 - 12:12 PM
La jueza Nereida Salva Sandoval, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de maltratar y asaltar a una mujer de edad avanzada en el centro comercial Palma Real.
Salva Sandoval le impuso a Jaime C. Peña Rodríguez una fianza de $90,000, que no prestó, por lo que fue ingresado a una institución correccional hasta la vista preliminar el próximo 14 de octubre a las 9:00 a.m.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que los fiscales Jaime Perea y Alberto Miranda Schmidt formularon cargos por violación al Artículo 127-A-156-190(f) del Código Penal.
De acuerdo a la investigación realizada por la agente de la Policía, Carlos Lebrón Claudio, los hechos ocurrieron el 5 de octubre, cuando “en concierto y común acuerdo, utilizando fuerza física contra una ciudadana, persona de edad avanzada, agarrándola violentamente con ambos brazos, se apropia, en contra de su voluntad, de dinero en efectivo, documentos personales y un teléfono marca iPhone modelo 16″.
