Radican cargos contra hombre que habría asaltado y maltratado a mujer de edad avanzada en Humacao

La jueza Nereida Salva Sandoval, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de maltratar y asaltar a una mujer de edad avanzada en el centro comercial Palma Real.

Salva Sandoval le impuso a Jaime C. Peña Rodríguez una fianza de $90,000, que no prestó, por lo que fue ingresado a una institución correccional hasta la vista preliminar el próximo 14 de octubre a las 9:00 a.m.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que los fiscales Jaime Perea y Alberto Miranda Schmidt formularon cargos por violación al Artículo 127-A-156-190(f) del Código Penal.