8 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre que habría asaltado y maltratado a mujer de edad avanzada en Humacao

El imputado Jaime C. Peña Rodríguez fue ingresado a prisión tras no prestar la fianza

8 de octubre de 2025 - 12:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, el Centro Judicial de Humacao
En la foto, el Centro Judicial de Humacao.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La jueza Nereida Salva Sandoval, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de maltratar y asaltar a una mujer de edad avanzada en el centro comercial Palma Real.



Salva Sandoval le impuso a Jaime C. Peña Rodríguez una fianza de $90,000, que no prestó, por lo que fue ingresado a una institución correccional hasta la vista preliminar el próximo 14 de octubre a las 9:00 a.m.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que los fiscales Jaime Perea y Alberto Miranda Schmidt formularon cargos por violación al Artículo 127-A-156-190(f) del Código Penal.

De acuerdo a la investigación realizada por la agente de la Policía, Carlos Lebrón Claudio, los hechos ocurrieron el 5 de octubre, cuando “en concierto y común acuerdo, utilizando fuerza física contra una ciudadana, persona de edad avanzada, agarrándola violentamente con ambos brazos, se apropia, en contra de su voluntad, de dinero en efectivo, documentos personales y un teléfono marca iPhone modelo 16″.


Breaking NewsHumacaoTribunales

Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
