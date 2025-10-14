Radican cargos por asesinato ocurrido en septiembre en centro geriátrico en Caguas

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un residente del Centro Geriátrico Edad de Oro, ubicado en la PR-175, ramal 739, del barrio San Antonio, imputado de asesinar a otro participante.

La togada examinó la prueba que presentó el fiscal Fernando Machado contra Domingo Medina González, de 71 años, por el cargo de asesinato, y le fijó al imputado una fianza de $20,000, la cual no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

Según la investigación del agente Elvin Adams, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 26 de septiembre.

Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un adulto mayor en el área del baño, el cual fue identificado como Reinaldo Vicente Collazo, de 65 años.

PUBLICIDAD