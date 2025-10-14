Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos por asesinato ocurrido en septiembre en centro geriátrico en Caguas

Las autoridades acusan a uno de los residentes de asesinar a otro en medio de un altercado

14 de octubre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Centro Judicial de Caguas. (Josian Bruno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un residente del Centro Geriátrico Edad de Oro, ubicado en la PR-175, ramal 739, del barrio San Antonio, imputado de asesinar a otro participante.

RELACIONADAS

La togada examinó la prueba que presentó el fiscal Fernando Machado contra Domingo Medina González, de 71 años, por el cargo de asesinato, y le fijó al imputado una fianza de $20,000, la cual no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

Según la investigación del agente Elvin Adams, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 26 de septiembre.

Según se informó, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un adulto mayor en el área del baño, el cual fue identificado como Reinaldo Vicente Collazo, de 65 años.

De acuerdo a la investigación, Medina González empujó al perjudicado, quien cayó al suelo y resultó con una herida en la cabeza que le ocasionó la muerte.

Tags
Breaking NewsCaguasTribunalesAsesinatosDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: