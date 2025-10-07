Radican cargos en ausencia contra un joven de 20 años por asesinato en Salinas

La jueza Dayra Infante Bosque, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto en ausencia contra un joven de 20 años imputado de cometer un asesinato el pasado 4 de marzo en la calle Clotilde Vázquez, del barrio San Felipe, en Salinas.

Durante la vista de Regla 6, la togada impuso una fianza de $3,850,000 al imputado, identificado como Christian Alexis Torres Lebrón, de 20 años, y expidió una orden de arresto en su contra. Torres Lebrón es ahora buscado por la Policía de Puerto Rico.

El joven enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y seis cargos adicionales por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, entre ellas apuntar y disparar un arma de fuego y portar un arma automática sin licencia, según la Uniformada.

De acuerdo con la pesquisa realizada por la agente Jessica Cordero Alvarado, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el crimen ocurrió alrededor de las 3:40 p.m. del pasado 4 de marzo.

PUBLICIDAD

La investigación arrojó que Torres Negrón, presuntamente, en concierto y común acuerdo con otros individuos, le hicieron múltiples disparos con tres armas de fuego a Charlie Manuel Báez Navarro, de 42 años y residente de Salinas, causándole la muerte.

El occiso poseía expediente criminal por violaciones a la Ley 54 (Violencia Doméstica), la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas, según la Policía.

Entretanto, el hombre de 60 años -que resultó herido de bala en el incidente- fue trasladado a un hospital, donde se encontraba en condición estable.