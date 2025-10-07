Opinión
7 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos en ausencia contra un joven de 20 años por asesinato en Salinas

El imputado, identificado como Christian Alexis Torres Lebrón, es buscado por la Policía de Puerto Rico

7 de octubre de 2025 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Centro Judicial de Guayama. (TITO GUZMAN)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Dayra Infante Bosque, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto en ausencia contra un joven de 20 años imputado de cometer un asesinato el pasado 4 de marzo en la calle Clotilde Vázquez, del barrio San Felipe, en Salinas.

RELACIONADAS

Durante la vista de Regla 6, la togada impuso una fianza de $3,850,000 al imputado, identificado como Christian Alexis Torres Lebrón, de 20 años, y expidió una orden de arresto en su contra. Torres Lebrón es ahora buscado por la Policía de Puerto Rico.

El joven enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y seis cargos adicionales por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, entre ellas apuntar y disparar un arma de fuego y portar un arma automática sin licencia, según la Uniformada.

De acuerdo con la pesquisa realizada por la agente Jessica Cordero Alvarado, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el crimen ocurrió alrededor de las 3:40 p.m. del pasado 4 de marzo.

La investigación arrojó que Torres Negrón, presuntamente, en concierto y común acuerdo con otros individuos, le hicieron múltiples disparos con tres armas de fuego a Charlie Manuel Báez Navarro, de 42 años y residente de Salinas, causándole la muerte.

El occiso poseía expediente criminal por violaciones a la Ley 54 (Violencia Doméstica), la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas, según la Policía.

Entretanto, el hombre de 60 años -que resultó herido de bala en el incidente- fue trasladado a un hospital, donde se encontraba en condición estable.

La fiscal Jessica Gotay estuvo a cargo de la radicación de cargos en este caso.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
martes, 7 de octubre de 2025
