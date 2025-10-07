Opinión
7 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan asesinato de un hombre apuñalado en San Juan

La víctima fue llevada a un CDT, pero no pudieron salvarle la vida

7 de octubre de 2025 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La División de Homicidios de la Policía en San Juan investiga el asesinato de un hombre en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:29 de la noche de este lunes, por el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Belaval, ubicado en la avenida Borinquen, de Barrio Obrero.

Según la información preliminar, la Uniformada fue alertada sobre una persona que había llegado hasta el lugar con heridas de arma blanca.

“El occiso, quien fue identificado como Héctor Alcántara Domínguez, de 33 años, fue atendido por el doctor de turno quien certificó la ausencia de signos vitales debido a las heridas recibidas”, explicó el informe policiaco.

Según la Policía, la víctima fue apuñalada en el lado izquierdo del cuello y en el área lumbar derecha.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y la fiscal Marilyn Aponte Rodríguez están a cargo de la pesquisa.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoAsesinatosBarrio ObreroBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
