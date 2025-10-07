Investigan asesinato de un hombre apuñalado en San Juan

La División de Homicidios de la Policía en San Juan investiga el asesinato de un hombre en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:29 de la noche de este lunes, por el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Belaval, ubicado en la avenida Borinquen, de Barrio Obrero.

Según la información preliminar, la Uniformada fue alertada sobre una persona que había llegado hasta el lugar con heridas de arma blanca.

“El occiso, quien fue identificado como Héctor Alcántara Domínguez, de 33 años, fue atendido por el doctor de turno quien certificó la ausencia de signos vitales debido a las heridas recibidas”, explicó el informe policiaco.

Según la Policía, la víctima fue apuñalada en el lado izquierdo del cuello y en el área lumbar derecha.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y la fiscal Marilyn Aponte Rodríguez están a cargo de la pesquisa.