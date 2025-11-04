Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
78°despejado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía investigará manejo de orden de protección en caso de joven de 19 años desaparecida

El 24 de octubre, Wesleany Martínez Ocasio solicitó la orden contra su pareja: poco más de una semana después, desapareció

4 de noviembre de 2025 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martínez Ocasio fue reportada desaparecida en la noche del domingo, cuando se activó una Alerta Rosa solicitando ayuda de la ciudadanía para poder encontrarla. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía estará llevando a cabo una investigación urgente para determinar si la orden de protección solicitada por una joven de 19 años que desapareció el domingo fue manejada responsablemente tras ser solicitada el 24 de octubre.

RELACIONADAS

“He ordenado una investigación con carácter de urgencia sobre la forma en que se atendió la orden de protección por parte de la Policía, y si se hizo o no el diligenciamiento de esta correctamente”, expresó el superintendente de la Policía, Joseph González, en un comunicado de prensa tras revelarse, el lunes, que la joven Wesleany Martínez Ocasio había solicitado una orden de protección contra su pareja y que esta no fue diligenciada.

Según el investigador principal en la desapareción de Martínez Ocasio, Daniel Allende, la orden de protección se emitió tras un presunto incidente de violencia de género que ocurrió en Cayey ese mismo día, pero no se ofrecieron los detalles sobre el suceso pues esa investigación se está trabajando paralelamente con la búsqueda de la mujer desaparecida.

Desde esa fecha, la Policía no ha podido dar con el paradero del hombre contra quien se emitió la orden.

“Para nosotros la prioridad es localizar sana y salva a Wesleany. Por eso estamos redoblando esfuerzos sin escatimar en la asignación de recursos, al tiempo que invitamos a los medios de comunicación para que compartan nuevamente la ficha de la joven, así como a la ciudadanía para que cooperen si tienen alguna información que pueda ayudarnos a dar con su paradero”, sostuvo González.

Martínez Ocasio fue reportada desaparecida en la noche del domingo, cuando se activó una Alerta Rosa solicitando ayuda de la ciudadanía para poder encontrarla.

En la tarde del lunes, el teniente Allende confirmó a este medio que todavía no se había recibido información alguna que pudiese ayudar a la búsqueda de la mujer.

Mientras tanto las autoridades también buscaban dar con el paradero de la pareja de la mujer, con quien aparentemente compartía un apartamento en Cayey, para diligenciar la orden de protección.

“En el caso de la investigación que he ordenado, las leyes y reglamentos aplicables no me permiten hacer más expresiones. Una vez finalice la investigación, compartiremos los hallazgos con el pueblo de Puerto Rico”, finalizó González.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoOrden de protecciónCayey Personas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: