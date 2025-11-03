Activan Alerta Rosa: buscan a joven de 19 años desaparecida en Humacao

La Policía de Puerto Rico activó, en la noche del domingo, la Alerta Rosa para dar con el paradero de la joven Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años y vista por última vez esta tarde en el balcón de su residencia en el sector Fernández, barrio Candelero Arriba, en Humacao.

Según un informe de la Uniformada, la decisión de activar la alerta se dio luego de una pesquisa de agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Humacao. Martínez Ocasio mide 5’ 6”, es de tez blanca, tiene ojos color marrón, cabello negro y como seña particular posee una cicatriz en el área de la muñeca de su mano derecha.

Una alerta rosa es nacional y se utiliza para atender casos de mujeres de 18 años o más, desaparecidas o secuestradas. Bajo la Ley 149-2019, se estableció la “Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA”, así como los criterios para activar la alerta. Además del aspecto de la edad, la ley dispone que el querellante que alerte a la Policía debe acreditar las condiciones y circunstancias por las cuales entiende que la fémina está desaparecida o secuestrada, según el estatuto. Asimismo, la Uniformada debe evaluar si las circunstancias que rodean el posible secuestro o desaparición de la mujer indican que la misma se encuentra en peligro de muerte o de recibir grave daño corporal y determinará si activar el Plan puede poner en mayor riesgo a la víctima.

PUBLICIDAD

La Alerta Rosa no sustituye la investigación ya iniciada por la Policía. Es una herramienta adicional en la búsqueda de una mujer desaparecida.