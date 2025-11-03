Opinión
3 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activan Alerta Rosa: buscan a joven de 19 años desaparecida en Humacao

Wesleany Martínez Ocasio fue vista por última vez en el balcón de su residencia

3 de noviembre de 2025 - 11:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La joven tiene 19 años. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico activó, en la noche del domingo, la Alerta Rosa para dar con el paradero de la joven Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años y vista por última vez esta tarde en el balcón de su residencia en el sector Fernández, barrio Candelero Arriba, en Humacao.

RELACIONADAS

Según un informe de la Uniformada, la decisión de activar la alerta se dio luego de una pesquisa de agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Humacao. Martínez Ocasio mide 5’ 6”, es de tez blanca, tiene ojos color marrón, cabello negro y como seña particular posee una cicatriz en el área de la muñeca de su mano derecha. 

Una alerta rosa es nacional y se utiliza para atender casos de mujeres de 18 años o más, desaparecidas o secuestradas. Bajo la Ley 149-2019, se estableció la “Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA”, así como los criterios para activar la alerta. Además del aspecto de la edad, la ley dispone que el querellante que alerte a la Policía debe acreditar las condiciones y circunstancias por las cuales entiende que la fémina está desaparecida o secuestrada, según el estatuto. Asimismo, la Uniformada debe evaluar si las circunstancias que rodean el posible secuestro o desaparición de la mujer indican que la misma se encuentra en peligro de muerte o de recibir grave daño corporal y determinará si activar el Plan puede poner en mayor riesgo a la víctima.

La Alerta Rosa no sustituye la investigación ya iniciada por la Policía. Es una herramienta adicional en la búsqueda de una mujer desaparecida.

Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de Wesleany Martínez Ocasio puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía, al 787-343-2020, al Sistema de Emergencias 9-1-1 o al cuartel más cercano.

Breaking NewsAlerta RosaHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
