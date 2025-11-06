Opinión
6 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
Identifican a joven de 23 años asesinado en Canóvanas

El occiso fue identificado como José Antonio Olmo Velázquez y residente de San Juan, informó la Policía

6 de noviembre de 2025 - 4:13 PM

Foto de archivo de una escena del crimen.
Foto de archivo de una escena del crimen. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía identificó como José Antonio Olmo Velázquez, de 23 años y residente de San Juan, al hombre asesinado en la mañana del 4 de noviembre en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-951, en Canóvanas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona tirada en pavimento. Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo con heridas de bala.

Olmo Velázquez poseía expediente criminal por violación a la Ley de sustancias controladas.

El agente John Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal Sergio Calzada, están a cargo de la pesquisa.

El occiso fue identificado como José Antonio Olmo Velázquez, de 23 años y residente de San Juan.
El occiso fue identificado como José Antonio Olmo Velázquez, de 23 años y residente de San Juan. (Suministrada)
