Identifican a joven de 23 años asesinado en Canóvanas

La Policía identificó como José Antonio Olmo Velázquez, de 23 años y residente de San Juan, al hombre asesinado en la mañana del 4 de noviembre en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-951, en Canóvanas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona tirada en pavimento. Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo con heridas de bala.

Olmo Velázquez poseía expediente criminal por violación a la Ley de sustancias controladas.

El agente John Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal Sergio Calzada, están a cargo de la pesquisa.