Identifican a occisos en caso de doble asesinato en Carolina

Un doble asesinato fue reportado en la noche del lunes tras una balacera en una residencia en la calle Acuario de la urbanización Laguna Gardens, en Carolina, en Carolina.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 7:39 p.m., alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes, encontraron, en el área de la marquesina del lugar antes mencionado, el cuerpo de una persona que presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, indica el informe policiaco.

La Policía identificó al occiso como Yeremy García Castro, de 24 años y residente de Carolina.

Relacionado con estos hechos, otras tres personas resultaron con varias heridas de bala.

Posteriormente, uno de esos tres heridos falleció mientras recibía atención médica en una institución hospitalaria. Fue identificado como José Abdiel Figueroa Reyes, de 23 años y residente de Carolina.

Se desconoce la condición de salud de los demás heridos, de 31 y 36 años de edad, cada uno.