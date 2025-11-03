Tras las rejas hombre que habría agredido y amenazado de muerte a su padre de 93 años en Cupey
José Marte Vargas no prestó una fianza de $60,000 que le fue impuesta
3 de noviembre de 2025 - 3:59 PM
La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto el lunes contra un hombre de 36 años que presuntamente amenazó y agredió a su padre de 93 años el domingo, a eso de las 2:38 p.m., en Cupey.
Según un informe de la Policía, José Marte Vargas amenazó de muerte e insultó a su padre con palabras soeces antes de agredirlo hasta que su madre intervino.
Luego de esto, el imputado abandonó la residencia y posteriormente fue arrestado en un garaje de gasolina en el mencionado sector.
A Marte Vargas se le radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, incluyendo mediante amenaza, y se le encontró causa, señalando una fianza de $60,000 que no fue prestada.
El imputado fue ingresado a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada para el 14 de noviembre de 2025.
