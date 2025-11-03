Tras las rejas hombre que habría agredido y amenazado de muerte a su padre de 93 años en Cupey

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto el lunes contra un hombre de 36 años que presuntamente amenazó y agredió a su padre de 93 años el domingo, a eso de las 2:38 p.m., en Cupey.

Según un informe de la Policía, José Marte Vargas amenazó de muerte e insultó a su padre con palabras soeces antes de agredirlo hasta que su madre intervino.

Luego de esto, el imputado abandonó la residencia y posteriormente fue arrestado en un garaje de gasolina en el mencionado sector.

A Marte Vargas se le radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, incluyendo mediante amenaza, y se le encontró causa, señalando una fianza de $60,000 que no fue prestada.