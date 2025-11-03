Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre que habría agredido y amenazado de muerte a su padre de 93 años en Cupey

José Marte Vargas no prestó una fianza de $60,000 que le fue impuesta

3 de noviembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió el viernes. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto el lunes contra un hombre de 36 años que presuntamente amenazó y agredió a su padre de 93 años el domingo, a eso de las 2:38 p.m., en Cupey.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, José Marte Vargas amenazó de muerte e insultó a su padre con palabras soeces antes de agredirlo hasta que su madre intervino.

Luego de esto, el imputado abandonó la residencia y posteriormente fue arrestado en un garaje de gasolina en el mencionado sector.

A Marte Vargas se le radicaron cargos por maltrato a persona de edad avanzada, incluyendo mediante amenaza, y se le encontró causa, señalando una fianza de $60,000 que no fue prestada.

El imputado fue ingresado a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada para el 14 de noviembre de 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de San JuanCupeyAgresionesAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: