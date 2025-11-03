Policía busca a un hombre que habría causado daños a un cajero automático en Ponce

Un hombre es buscado por la Policía por presuntamente causar daños agravados a un cajero automático de la Cooperativa Padre Mac Donald, el pasado 16 de octubre, en la avenida Muñoz Rivera, en Ponce.

Según un informe de la Uniformada, el individuo fue captado en la madrugada del mencionado día abriendo la puerta de salida de dinero de la máquina y arrancándole cables, ocasionando daños estimados en $2,318.