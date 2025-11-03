Opinión
3 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía busca a un hombre que habría causado daños a un cajero automático en Ponce

El total de los daños se estimó en $2,318

3 de noviembre de 2025 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El individuo es sospechoso de causar daños agravados en un cajero automático en Ponce y es buscado por la Policía. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre es buscado por la Policía por presuntamente causar daños agravados a un cajero automático de la Cooperativa Padre Mac Donald, el pasado 16 de octubre, en la avenida Muñoz Rivera, en Ponce.

Según un informe de la Uniformada, el individuo fue captado en la madrugada del mencionado día abriendo la puerta de salida de dinero de la máquina y arrancándole cables, ocasionando daños estimados en $2,318.

Si tienes información que ayude a la identificación de este individuo, puedes comunicarte de manera confidencial con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce al 787-284-4040 extensiones 1551, 1553 y 1553. También puedes llamar a la Línea confidencial de la Policía al 787-343 -2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceCIC
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
