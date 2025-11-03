Policía busca a un hombre que habría causado daños a un cajero automático en Ponce
El total de los daños se estimó en $2,318
3 de noviembre de 2025 - 3:23 PM
Un hombre es buscado por la Policía por presuntamente causar daños agravados a un cajero automático de la Cooperativa Padre Mac Donald, el pasado 16 de octubre, en la avenida Muñoz Rivera, en Ponce.
Según un informe de la Uniformada, el individuo fue captado en la madrugada del mencionado día abriendo la puerta de salida de dinero de la máquina y arrancándole cables, ocasionando daños estimados en $2,318.
Si tienes información que ayude a la identificación de este individuo, puedes comunicarte de manera confidencial con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce al 787-284-4040 extensiones 1551, 1553 y 1553. También puedes llamar a la Línea confidencial de la Policía al 787-343 -2020.
