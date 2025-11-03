Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Reportan tres robos de vehículos en dos urbanizaciones en Carolina

En todos los casos, ocurridos en Villa Carolina y en Severo Quiñones, se trató de vehículos de la misma marca

3 de noviembre de 2025 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estaciona en lugares seguros. Si es fuera de un centro comercial, paga por estacionarte. (Foto: Shutterstock.com)
Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados del área de Carolina están a cargo de las pesquisas.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico investiga desde la mañana de este lunes tres querellas por robo de vehículos en dos urbanizaciones en Carolina.

Según un informe de la Uniformada, el primer hurto fue reportado a eso de las 7:20 a.m. en la calle 91 de la urbanización Villa Carolina. De acuerdo con la querellante, alguien robó su Kia Soulcolor azulcon tablilla JDF-999. Este estaba estacionado frente a su casa.

En la segunda querella se detalla la apropiación de un Kia Forte, color rojo y del 2025, con tablilla JJA-024. El mismo estaba estacionado en la calle 4 de la urbanización Severo Quiñones.

Mientras, la última querella informa sobre un robo vehicular en la calle Pablo González, también en la urbanización Severo Quiñones. El perjudicado indicó que robaron su Kia Sportage, de 2020 y color gris, con tablilla JJJ-193. Igual que en el primer caso, el vehículo estaba estacionado frente a la residencia del querellante.

Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados del área de Carolina están a cargo de las pesquisas.

Si tienes información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, puedes comunicarte a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Noticias
