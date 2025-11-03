Reportan tres robos de vehículos en dos urbanizaciones en Carolina
En todos los casos, ocurridos en Villa Carolina y en Severo Quiñones, se trató de vehículos de la misma marca
3 de noviembre de 2025 - 11:58 AM
3 de noviembre de 2025 - 11:58 AM
La Policía de Puerto Rico investiga desde la mañana de este lunes tres querellas por robo de vehículos en dos urbanizaciones en Carolina.
Según un informe de la Uniformada, el primer hurto fue reportado a eso de las 7:20 a.m. en la calle 91 de la urbanización Villa Carolina. De acuerdo con la querellante, alguien robó su Kia Soul, color azul, con tablilla JDF-999. Este estaba estacionado frente a su casa.
En la segunda querella se detalla la apropiación de un Kia Forte, color rojo y del 2025, con tablilla JJA-024. El mismo estaba estacionado en la calle 4 de la urbanización Severo Quiñones.
Mientras, la última querella informa sobre un robo vehicular en la calle Pablo González, también en la urbanización Severo Quiñones. El perjudicado indicó que robaron su Kia Sportage, de 2020 y color gris, con tablilla JJJ-193. Igual que en el primer caso, el vehículo estaba estacionado frente a la residencia del querellante.
Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados del área de Carolina están a cargo de las pesquisas.
Si tienes información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, puedes comunicarte a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: