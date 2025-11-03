Dos hombres en una motora asaltan a turistas en Condado

La Policía investiga un asalto reportado por dos turistas en la avenida Wilson, esquina con la calle Washington, en Condado.

El informe preliminar de la Uniformada indica que el querellante, residente del estado de Carolina del Norte, indicó que caminaba junto a otra persona "cuando dos individuos, que viajaban en una motora Chuma, roja, les apuntaron con armas de fuego y bajo amenaza e intimidación les anunciaron el asalto".

Durante el robo, uno de los asaltantes les arrebató una cartera con cinco tarjetas de crédito, identificaciones, $20 en efectivo y unas gafas.

De acuerdo a las víctimas, estos estaban encapuchados y vestidos de negro.

Un tercer sujeto, también en una motora Chuma negra, los acompañaba y observó lo sucedido.

Tras el robo, los sospechosos huyeron del lugar.

Los turistas resultaron ilesos.